LA VERSIONE DI MUGHINI – RENZI HA SBAGLIATO, HA SBAGLIATO NETTISSIMAMENTE. SBAGLIARE È UMANO, L’IMPORTANTE È NON PERSEVERARE. DEVE PRENDERE LE DISTANZE DAL SÉ STESSO DI QUEL SUO DUETTO DI PIÙ E MEGLIO DI COME ABBIA FATTO FINORA. GLIELO CHIEDIAMO NOI CHE GLI SIAMO AMICI E CHE LO STIMIAMO – ANDARE A DIRE NUDO E CRUDO CHE IL PAESE DI CUI SEI IN QUEL MOMENTO UN OSPITE PAGATO SI TROVA IN UNA FASE “RINASCIMENTALE” DELLA SUA STORIA È UN’AFFERMAZIONE TROPPO FORTE NON DICO PER PASSARE INOSSERVATA E BENSÌ PER ESSERE DIMENTICATA. NO, QUELL'AFFERMAZIONE NON VA DIMENTICATA. QUANDO IO L'HO ASCOLTATA PER LA PRIMA VOLTA HO PENSATO CHE...