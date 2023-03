TUTTI IN FILA ALLA CORTE DI XI – URSULA VON DER LEYEN HA ANNUNCIATO CHE ACCOMPAGNERA' MACRON NELLA SUA VISITA IN CINA A INIZIO APRILE – XI JINPING HA UN'AGENDA DIPLOMATICA FITTISSIMA: LUNEDÌ RICEVERÀ IL PRESIDENTE BRASILIANO LULA, POI SARÀ LA VOLTA DEL PREMIER SPAGNOLO SÁNCHEZ – OBIETTIVI DELL'“IMPERATORE” CINESE: TORNARE A FARE BUSINESS E CONVINCERE GLI OSPITI DELLA BONTA’ DEL SUO PIANO DI PACE PER L'UCRAINA…

Settimane diplomatiche impegnative, le prossime, in agenda per Xi Jinping. Obiettivi: ritornare a fare business e convincere i propri ospiti della bontà del documento cinese su come affrontare la guerra in Ucraina. Che, sebbene praticamente privo di soluzioni pratiche, una larga fetta di mondo è disposta ad ascoltare e discutere. [..]

Il brasiliano Lula, lo spagnolo Sánchez, il francese Macron e la presidente della Commissione europea Von der Leyen saranno tutti alla corte di Xi nei prossimi giorni. Xi che invece non ha ancora al momento trovato il tempo di chiamare l’ucraino Zelensky.

I limiti del piano cinese - che piano poi alla fine non è - si sono visti durante la tre giorni di Xi in Russia dall’amico Vladimir Putin: molti dei concetti espressi in quei 12 punti (le legittime preoccupazioni sulla sicurezza di tutti gli Stati, un cessate il fuoco che congelerebbe la situazione sul campo e nei territori occupati e il no alle sanzioni) sono sbilanciati più verso Mosca che verso Kiev. È la narrativa che accusa gli Stati Uniti, colpevoli di ostacolare i colloqui e di gettare benzina sul fuoco, alla quale si aggrappa Pechino e con la quale cerca di mettere in un angolo Washington, consapevole di fare presa su quei Paesi a cui non importa nulla su chi sia il mediatore che dovrà porre fine a questa guerra: basta che finisca.

Il primo ospite che Xi riceverà sarà il presidente brasiliano Lula, in arrivo lunedì nella capitale cinese (una lieve polmonite ha fatto posticipare il viaggio di un giorno), tra i leader di quel Sud globale che la Cina corteggia e sostenitore di quel “mondo multipolare” che Xi vuole creare. […]

Dopo Lula sarà il premier spagnolo Pedro Sánchez a prendere l’aereo per Pechino. Per "scoprire di persona" - come ha affermato lui stesso - in cosa consiste il progetto di Xi per la pace in Ucraina. Sánchez, che assumerà a luglio la presidenza di turno del Consiglio Ue, si è finora mostrato aperto alla possibilità che la Cina possa mediare i colloqui. “Il documento cinese ha degli spunti che io credo siano di interesse. La Cina è un attore globale e la sua voce deve essere ascoltata”, dice.

[…] Per preparare il terreno al viaggio del presidente francese Emmanuel Macron (agli inizi di aprile, anche se una data non c’è ancora), giovedì sera si sono sentiti al telefono il capo della diplomazia del Partito comunista, Wang Yi, e il consigliere diplomatico del leader francese, Emmanuel Bonne.

[…] Pechino ha bisogno della neutralità commerciale e strategica dell'Europa nella rivalità con gli Stati Uniti. Per Reinhard Bütikofer, presidente della delegazione del Parlamento europeo sulla Cina, Pechino sarebbe pronta a revocare le sanzioni imposte due anni fa a dieci europei e quattro entità se l'Ue fosse pronta a garantire la ratifica dell'accordo sugli investimenti, attualmente accantonato.

