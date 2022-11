21 nov 2022 19:15

TUTTI NUDI NEI MUSEI! LA PROVOCAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA VITTORIO SGARBI PER FERMARE IL LANCIO DI ZUPPE CONTRO I QUADRI: “BISOGNA FAR ENTRARE TUTTI NUDI NEI MUSEI , COSÌ UNO È TRANQUILLO, NO? BISOGNA DISARMARE TUTTI” – SGARBI BOCCIA LA PROPOSTA DEL MINISTRO SANGIULIANO DI METTERE DEI VETRI DAVANTI ALLE OPERE D’ARTE PER PROTEGGERLE: “CI SONO I METAL DETECTOR. NON C'È NESSUN BISOGNO DI METTERE I VETRI, BASTA ELIMINARE I CORPI CONTUNDENTI"