14 apr 2019 13:15

TUTTI PER UNO, UNO PER TOTI - IL GOVERNATORE DELLA LIGURIA VA DALLA MELONI PER CREARE INSIEME UN NUOVO PARTITO: “SARÒ AL LAVORO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVA, REALE FORZA REPUBBLICANA. E FRATELLI D'ITALIA È IL PARTITO PIÙ DISPONIBILE, IL PIÙ VICINO A ME - BERLUSCONI? IL MIO NUMERO NON È MAI CAMBIATO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI…”