TUTTO IL MONDO È “PAIS” – ANCHE IN SPAGNA CONTINUANO GLI EDITORIALI DEI GIORNALI ESTERREFATTI PER LA SCENEGGIATA AL SENATO ITALIANO. “EL PAIS”: “DOPO UNA SERIE DI MOSSE ASSURDE, INOPPORTUNE E AUTODISTRUTTIVE DEI SUOI LEADER, L’ITALIA È ENTRATA NEL MOMENTO PIÙ BUIO DELLA SUA STORIA RECENTE” – “DRAGHI È STATO UNO DEI PESI MASSIMI DI UN’EUROPA CHE OGGI APPARE PIÙ DEBOLE” – “EL MUNDO”: “UN PAESE CONDANNATO A UN’ALTRA CRISI DAL POPULISMO”

MARIO DRAGHI E PEDRO SANCHEZ

(ANSA) – Editoriale dedicato alla crisi politica italiana oggi sulle pagine de El País, che scrive: "L'Italia, dopo una serie di mosse assurde, inopportune e autodistruttive dei suoi leader politici, è entrata forse nel momento più buio della sua storia recente" in merito alla sequenza di eventi che ha portato alle dimissioni del premier Mario Draghi.

"Negli ultimi mesi, Draghi è diventato, all'interno dell'Unione Europea, uno dei più forti baluardi di resistenza alla guerra di Vladimir Putin in Ucraina", aggiunge l'editoriale, "e, soprattutto, la garanzia che le riforme che l'Unione chiede all'Italia sarebbero state attuate". In una situazione mondiale "così fragile", conclude El País, "è stato uno dei pesi massimi di un'Europa che oggi appare più debole".

JOHNSON, DRAGHI E MACRON CADONO E PUTIN SE LA RIDE

Anche altre testate spagnole riservano spazio di primo piano agli ultimi avvenimenti politici in Italia, con cronache e articoli di analisi: La Vanguardia, per esempio, segnala come "l'ultra-destra" di Fratelli d'Italia sia in vantaggio nei sondaggi in vista delle politiche di settembre, mentre El Mundo, in un editoriale, parla di un Paese "condannato a un'altra crisi dal populismo".

MEME SULLA CRISI DI GOVERNO luigi di maio mario draghi by osho luigi di maio mario draghi meme mattarella draghi meme dimissioni di draghi by osho 1 SERGIO MATTARELLA MARIO DRAGHI MEME meme sulle dimissioni di draghi dimissioni di draghi meme by grande flagello dimissioni di draghi by osho pedro sanchez mario draghi dimissioni di draghi meme by grande flagello dimissioni di draghi meme MARIO DRAGHI E PEDRO SANCHEZ