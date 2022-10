24 ott 2022 12:56

TUTTO IL MONDO È PAESE: ANCHE IN FRANCIA LA SINISTRA NON HA ARGOMENTI, SE NON “L’ALLARME FASCISMO” – DIVERSI DEPUTATI DELLA “NUPES”, LA COALIZIONE DI MELENCHON, SI È INDIGNATA PER L’INCONTRO TRA MACRON E MELONI: “IL PRESIDENTE È CONDISCENDENTE CON IL FASCISMO” – LA DEPUTATA ECOLOGISTA SANDRINE ROUSSEAU: “NON COOPERIAMO CON REGIMI CHE SI RICHIAMANO A MUSSOLINI”