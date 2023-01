26 gen 2023 17:23

DI TUTTO UN POS - LA MELONI, CHE NON È RIUSCITA A INNALZARE LA SOGLIA PER L'OBBLIGO DI POS, PROVA A RIDURRE I COSTI DELLE TRANSAZIONI CON LA CARTA FINO A 30 EURO - PROBLEMA: IL GOVERNO NON PUÒ METTERE BOCCA SU UN SERVIZIO PRIVATO COME QUELLO DEI PAGAMENTI ELETTRONICI E PUÒ SOLO LIMITARSI AD ESERCITARE IL “SOFT POWER” PER CONVINCERE I NEGOZIANTI A NON ROMPERE TROPPO I COGLIONI...