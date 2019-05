DAGOSELECTION

Alberto Infelise‏ @albertoinfelise

+++ SALVINI: "DI MAIO STAI SERENO" +++

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Un pensiero a Virginia Saba che oggi finisce il suo lavoro come fidanzata di Di Maio.

Il Ragno ? #facciamorete‏ @Il_Ragno_

di maio esposito osho

Di Maio: "IL MOVIMENTO È IL PRIMO DEI PARTITI CON UN NUMERO NEL NOME"

laura cesaretti‏ @lauracesaretti1

Ho come l’impressione che stasera Ciccillo Di Maio tornerà single

Mr. Jane Austen‏ @ExTimUpperClass

In tutto questo a me la fidanzata di Di Maio sembra più finta di Mark Caltagirone.

Non sono Cinzia‏ @Iosonolagomma

Pamela Prati doveva affidarsi all'agenzia di Luigi Di Maio. Loro la storiella della finta fidanzata l'hanno gestita molto bene.

alfonso leone‏ @alfonsoleone1

Ma nessuno ci pensa alla fidanzata di Di Maio che da domani sarà senza lavoro ?era una fidanzata a termine #100metriMentana

Annalisa Chirico‏ @AnnalisaChirico

Secondo me, se Di Maio alzava un po’ il reddito di cittadinanza, magari da 900 euro in su, vinceva. Se poi cambiava fidanzata, una rossa con gli occhi chiari, non ce n’era per nessuno. Consigli alla Casaleggio Associati.

?MirkoNè ?‏ @mirkolavatori

#Movimento5Stelle ALLA FINE SALVINI SI È MANGIATO DI MAIO!! CMNQ VI RICORDEREMO COSÌ!!

luigi di maio balcone

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Le prime parole di Di Maio: "Coca, aranciata, gazzosaaaa". #ElezioniEuropee [@Vatuttobene_]

Prugna‏ @opificioprugna

+++ULTIM'ORA+++ Avvistato nei pressi dello stadio San Paolo Di Maio che distribuiva il suo curriculum

elis‏ @laelis_b

Gigi Di Maio, inizia a mettere in fresco le bibite.

POPOLO Z ?‏ @popoloZeta

Di Maio la vergogna dei venditori di bibite #staseraitalia

?? Max ?? ?‏ @maxwolf63

STANDO AI PRIMI RISULTATI DEGLI INTENTION POLL DI MAIO HA FATTO CAMPAGNA ELETTORALE PER IL #PD CHE RINGRAZIA! Ma #M5S e PD non erano acerrimi nemici? #Matrix

luigi di maio

Filippo R.‏ @filo_78

Di Maio sconfitto diserta la conferenza stampa post elezioni. Ricorda il modus operandi di dirigenza e squadra che gioca nello stadio in cui vendeva le bibite.

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Pare che Di Maio abbia chiesto a Di Battista come si sta in Sudamerica. [@MaurizioAlba]

Angelo Cennamo‏ @angelo_cennamo

Quando a Italia Uno rifaranno Meteore, inviteranno Di Maio #maratonamentana

Francesco Canino‏ @fraversion

Di Maio è il compagno di classe che tutti i lunedì mattina esordiva con “prof, ieri non ho potuto studiare perché il gatto ha vomitato”. #ElezioniEuropee2019

Paolo Di Martino‏ @Cascavel47

Europee 2019, il risultato è chiaro: Di Maio ha sbagliato tutto

luigi di maio

Antonio Polito‏ @antoniopolito1

I sondaggi hanno rovinato Di Maio. Gli hanno fatto credere che l’attacco alla Lega stesse pagando e lo hanno spinto nel baratro

Francesca Schianchi‏ @fraschianchi

Di Maio: rimaniamo "ago della bilancia in questo governo". Da azionisti di maggioranza a ago della bilancia in un anno #europee2019

Luca Bottura‏ @bravimabasta

Crollo Cinque Stelle: sta' a vedere che Di Maio era davvero di Sinistra #ElezioniEuropee #bravimabasta

BufalaNews‏ @Labbufala

Stamattina #Salvini ha telefonato a #DiMaio per commentare i risultati delle #elezionieuropee19 #M5S

matteo salvini luigi di maio

Luca Telese @lucatelese

Per la prima volta nella storia italiana un leader, Matteo Salvini, ha tre forni in cui cucinare. Di Maio, il grande sconfitto, uno solo. Zingaretti, vincitore di Pirro, non ne ha nessuno. #elezioni2019

Marianna Aprile‏ @mariannaaprile

Per dire della capacità di Di Maio di farsi interprete della realtà: dice di essere deluso dal Sud. Lui. Deluso. Dal Sud. Roba da fargli Tap-Tap sulla spalla. Ma dimme te. #ElezioniEuropee19

jacopo iacoboni‏ @jacopo_iacoboni

Di Maio nell'ultimo mese e mezzo ha avuto una sola strategia: provare a mostrare un M5S più a sinistra. Ecco i risultati. Il M5S, se prova (fosse anche per finta) ad andare a sinistra, tracolla all'istante. I suoi elettori ormai hanno fame di destra

domenicopuntop‏ @domenicopuntop

Il pensier medio dei padani, e vi dirò i terroni che li hanno votati se lo meritano #EuropeanElections2019 #salvinitoglianchequesti

matteo salvini umberto bossi

Annalisa Chirico‏ @AnnalisaChirico

‘Luigi Di Maio è passato dal ruolo di masaniello a quello di aspirante Dc. La gente non abbocca, ha capito che c’è molta fuffa e poca sostanza. La Casaleggio associati dovrà rivedere algoritmo’ @mattino5

Spinoza LIVE‏ @LiveSpinoza

Salvini pubblica un cartello con scritto "Grazie". Il destinatario è Di Maio. [@montales1]

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

È ufficialmente nata la Lega Sud. #MaratonaMentana

Adri56 ??‏ @anari56

Macché sono parenti

luigi di maio nicola zingaretti

Selvaggia Lucarell @stanzaselvaggia

Il pd è risalito grazie a una strategia infallibile: s’è finto morto. #MaratonaMentana #exitpoll

rita dalla chiesa ??‏ @ritadallachiesa

Sono curiosa di vedere chi, fra i miei colleghi, notoriamente di fede di sinistra, avrà’ la faccia tosta di salire su il carro del vincitore.

AladinoAA‏ @Aladino_Rm

La cosa che continua a sorprendermi è che al centro-sud si voti uno che intonava cori tipo "Terroni di merda", "Vesuvio lavali col fuoco" e "Roma ladrona"

Francesco Canino‏ @fraversion

luigi di maio matteo salvini giuseppe conte

ricordo solo poche settimane fa decine di tweet trionfalistici: "L'hashtag della Boldrini batte quello di Salvini su Twitter, è un buon segno". Giusto per ribadire l'irrilevanza statistica della micro-bolla che si segue sui social. #ElezioniEuropee2019

Assia Neumann Dayan‏ @AssiaVonNeumann

Quelli che davano per finito Salvini sono gli stessi che ogni anno decretano il fallimento di Sanremo.

leonardo pieraccioni‏ @leonardopieracc

Ok risultati del televoto, ma quello dei giornalisti che ribalta tutto, quando?

Le frasi di Osho

@lefrasidiosho

che poi che c'avranno da sfotte quelli del PD, boh

#ElezioniEuropee #DiMaio

Antonio Polito

@antoniopolito1

I sondaggi hanno rovinato Di Maio. Gli hanno fatto credere che l’attacco alla Lega stesse pagando e lo hanno spinto nel baratro

