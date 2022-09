UNA POLTRONA PER DUE - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, GIORGIA MELONI VUOLE CARLO NORDIO MA L’EX MAGISTRATO NON E’ AMATO DALLE TOGHE (E A VIA ARENULA LAVORANO CIRCA UN CENTINAIO DI MAGISTRATI FUORI RUOLO: SE GLI SI METTONO CONTRO GLI PARALIZZANO IL DICASTERO) - LA LEGA SPINGE PER GIULIA BONGIORNO CHE PERO’ E’ AVVOCATO DIFENSORE DI MATTEO SALVINI: I DUE RUOLI SAREBBERO INCONCILIABILI…