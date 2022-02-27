I only got one real souvenir from my time in Ukraine. These were on sale at EVERY corner for 30 cents! (It says F-Putin) pic.twitter.com/o0Rqk55hSe— Malcolm Nance (@MalcolmNance) February 27, 2022
TWEET-FLASH! – LA GUERRA, CHE CAGATA! IN UCRAINA SI VENDE QUESTA CARTA IGIENICA, PRATICAMENTE A OGNI ANGOLO: COSTA 30 CENTESIMI A ROTOLO. E SOPRA C’È SCRITTO: FUCK PUTIN…- -
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I only got one real souvenir from my time in Ukraine. These were on sale at EVERY corner for 30 cents! (It says F-Putin) pic.twitter.com/o0Rqk55hSe— Malcolm Nance (@MalcolmNance) February 27, 2022
A CHE PUNTO È LA NOTTE – PUTIN SI È INCARTATO: HA VINTO LA PRIMA PARTITA NEL DONBASS, MA STA PERDENDO LA SECONDA. E ORA RISCHIA DI AFFONDARE NEL PANTANO UCRAINO – CI SONO QUATTRO RAGIONI. 1) LO ZAR BOMBAROLO SPERAVA CHE L’ESERCITO DI KIEV GLI BACIASSE LA PANTOFOLA E DEPONESSE ZELENSKY, E COSÌ NON È STATO – 2) È RIMASTO DELUSO DALL’ASTENSIONE DELLA CINA ALL’ONU – 3) GLI HANNO FATTO MOLTO MALE GLI ATTACCHI DI ANONYMOUS (SPINTI DALLA MANONA DELL’INTELLIGENCE USA) – 4) LAST BUT NOT LEAST: L’ECONOMIA. IL BANDO “CHIRURGICO” DAL SISTEMA SWIFT METTE IN GINOCCHIO GLI OLIGARCHI CHE NON RIUSCIRANNO PIÙ MANCO A FARE IL PIENO AI LORO JET O YACHT (E QUALCUNO POTREBBE VOLERE, E OTTENERE, LA SUA TESTA) - PS: L'ALLERTA DEL SISTEMA DIFENSIVO NUCLEARE È TUTTA SCENA
LA STRATEGIA DEL “PORCOSPINO” – È IL NOME IN CODICE DELLA DOTTRINA ATTORNO ALLA QUALE SI REGGE LA (FRAGILE) DIFESA DI TAIWAN. ORA, BIDEN L’HA RICICCIATA PER L’UCRAINA. L’OBIETTIVO È RENDERE “INOCCUPABILE” IL TERRITORIO, TRAMITE LA RESISTENZA, OPERAZIONI DI GUERRIGLIA ASIMMETRICA E PESANTI CYBER ATTACCHI – VIDEO: GLI HACKER DI ANONYMOUS SONO RIUSCITI NELL’IMPRESA DI HACKERARE TUTTE LE TV RUSSE, E TRASMETTONO…
COM’È MATURATA LA SVOLTA DI DRAGHI SULLE SANZIONI? – MARCELLO SORGI: “SI È RESO CONTO CHE LA SUA PRUDENZA CORREVA IL RISCHIO DI ESSERE SCAMBIATA PER DEBOLEZZA, E HA DECISO DI CAMBIARE LINEA. A COSTO DI ATTIRARSI ANCHE STAVOLTA LE CRITICHE DI SALVINI, PER I PROBLEMI PRATICI CHE LA SVOLTA POTRÀ PORTARE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI DEGLI ITALIANI, SPECIE QUANDO L'ONDATA DI SOLIDARIETÀ PER L'UCRAINA TENDERÀ A SCEMARE…”