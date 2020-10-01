Chissà che fine hanno fatto i due dipendenti di Palazzo Chigi che del tutto improvvidamente hanno assistito ad un voluttuoso quanto imbarazzante bacio tra due esponenti del governo— Il Portaborse (@ilPortaborse_) October 3, 2020
TWEET-FLASH! – “IL PORTABORSE”: “CHISSÀ CHE FINE HANNO FATTO I DUE DIPENDENTI DI PALAZZO CHIGI CHE DEL TUTTO IMPROVVIDAMENTE HANNO ASSISTITO AD UN VOLUTTUOSO QUANTO IMBARAZZANTE BACIO TRA DUE ESPONENTI DEL GOVERNO”-
Chissà che fine hanno fatto i due dipendenti di Palazzo Chigi che del tutto improvvidamente hanno assistito ad un voluttuoso quanto imbarazzante bacio tra due esponenti del governo— Il Portaborse (@ilPortaborse_) October 3, 2020
TRUMP NON A CASO HA RIMANDATO DI UN GIORNO L’ANNUNCIO DI ESSERE INFETTO. I CONTRASTI NEL SUO INNER CIRCLE SONO VIOLENTISSIMI. IVANKA E IL MARITO SONO PER UN ABBASSAMENTO DEI TONI. MELANIA È INVIPERITA PER LA RELAZIONE (UNA DELLE TANTE) DI TRUMP CON LA CONSIGLIERA ED EX MODELLA HOPE HICKS CHE L’HA CONTAGIATO (E LUI SAPEVA DELLA SUA POSITIVITÀ). MA DONALD NON PUÒ STERZARE COME BORIS JOHNSON E AMMETTERE: HO SBAGLIATO A NEGARE IL VIRUS. PER TRUMP, PRIVO DEI DUELLI TV, LA RIMONTA DIVENTA DIFFICILE…
DI MARE IN PEGGIO – SICCOME CONTE GOVERNA PER DECRETO, I PARLAMENTARI ORMAI NON SANNO PIU CHE FARE: E INFATTI IERI ALLA CAMERA C’È STATO UN DIBATTITO SUI RICCI DI MARE – A PORRE IL PROBLEMA DELL’ESTINZIONE DEL “PARACENTROTUS LIVIDUS” È STATA LA GRILLINA DEIANA, CHE HA PUNTATO IL DITO SU CLIENTI DEI RISTORANTI E LA LORO AVIDITÀ. IL SOTTOSEGRETARIO L’ABBATE HA GARANTITO CHE IL GOVERNO SI STA OCCUPANDO DELLA QUESTIONE…
“FINIRE COME L’UDEUR È UN DESTINO TERRIBILE. MA MAI COME DIVENTARE LA COPIA GRILLINA DI ITALIA VIVA” – LUCA BOTTURA: “PERSINO MASTELLA AL CONFRONTO DI DIBBA È UN INCROCIO TRA CAVOUR E OBI-WAN KENOBI, E COMUNQUE FA IL SINDACO A BENEVENTO MENTRE LUI NON È MAI STATO ELETTO MANCO NEL SUO CONDOMINIO…” – VIDEO
E LA LUNA ROUSSEAU – MATTIA FELTRI: “IERI DAVIDE CASALEGGIO, PADRONE E GESTORE DI ROUSSEAU, HA SOSPESO BUONA PARTE DEI SERVIZI: ADDIO ORIZZONTI DI LIBERAZIONE MONDIALE E ALGORITMICA. COME SAREBBE ANDATA A FINIRE, AVREI DOVUTO CAPIRLO QUANDO BEPPE GRILLO FACEVA SOLO IL COMICO E LA DISSE IMPECCABILE: “NESSUN ARTISTA DOVREBBE PROSTITUIRSI, SE NON PER DENARO””
LA VERSIONE DI MUGHINI – VEDO CHE IL MOSE HA FUNZIONATO. PER LA PRIMA VOLTA. L’ACQUA ALTA SI È AVVENTATA A ROVINARE VENEZIA, E INVECE LE PARATIE DEL MOSE L’HANNO STOPPATA. ERA STATA UN’IMPRESA AZZARDATISSIMA E RISCHIOSISSIMA E COSTOSISSIMA IN CUI AVEVA CREDUTO GIANNI DE MICHELIS, UN LEADER POLITICO SOCIALISTA DI CUI NESSUNO PIÙ SI RICORDA O SEMMAI SI RICORDA PERCHÉ AVEVA LASCIATO UNA MONTAGNA DI DEBITI ALL’HOTEL PLAZA DI ROMA. E NON SOLO QUELLO…