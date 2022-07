IN EUROPA COME AL SOLITO NON C’HANNO CAPITO UNA MAZZA: NEI PALAZZI DELLA COMMISSIONE EUROPEA FESTEGGIANO PER LE DIMISSIONI DI BORIS JOHNSON, MA FORSE IGNORANO CHE TUTTO IL PARTITO CONSERVATORE È ULTRA-FAVOREVOLE ALLA BREXIT, E CON LORO I CITTADINI – NON C’È NESSUNA SPERANZA CHE LONDRA RIENTRI NELL’UNIONE EUROPEA. SUNAK, TRUSS, WALLACE: CHIUNQUE SARÀ IL SUCCESSORE DI “BORIA”, NESSUNO HA INTENZIONE DI RINEGOZIARE CON BRUXELLES IL “DEAL” SULL’IRLANDA DEL NORD