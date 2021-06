UIGURI E FIGLI MASCHI - PER L’ENNESIMA VOLTA SUL BLOG DI GRILLO SI NEGA IL GENOCIDIO DELLA MINORANZA MUSULMANA NELLA REGIONE CINESE DELLO XINJIANG - SUL SITO DI BEPPE-MAO È STATO PUBBLICATO UN “RAPPORTO INDIPENDENTE” CHE ACCUSA L’OCCIDENTE DI NON CAPIRE LA “COMPLESSITÀ” E DI VOLER SOLTANTO “COLPIRE LA REPUBBLICA POPOLARE”. BASTEREBBE FARSI UN GIRO NEI CENTRI DI “RIEDUCAZIONE” DOVE VENGONO RINCHIUSI GLI UIGURI…

Paolo Salom per il “Corriere della Sera”

Con la Cina o contro la Cina? Sul blog di Beppe Grillo è possibile trovare un «rapporto indipendente» sulla questione della provincia dello Xinjiang e della «presunta» persecuzione degli uiguri che vorrebbe confutare con prove «scientifico-storiche» le accuse occidentali originate soltanto dal desiderio di «colpire la Repubblica Popolare».

Intitolato «Xinjiang. Capire la complessità, costruire la pace», il saggio è firmato da studiosi, giornalisti ed esperti italiani e stranieri, alcuni dei quali formati nelle università cinesi. Anche il senatore 5S Vito Petrocelli, presidente della commissione Esteri, ha apposto il suo nome perché, scrive tra l' altro in un tweet, sostiene l' iniziativa in quanto «la situazione sociale e politica nella Xinjiang ( sic )» è «più complessa del sensazionalismo della stampa generalista occidentale».

Che la storia della provincia più occidentale controllata da Pechino sia «complessa» è quasi una tautologia. Ma il problema del rapporto pubblicato sul blog del fondatore del Movimento 5S è, in fin dei conti, lo stesso di cui accusa l' Occidente (preso nel suo insieme come se fosse un blocco unico e compatto): la parzialità.

Raccontare le vicende secolari (anzi: millenarie) dello Xinjiang o Turkestan Orientale come un tempo veniva chiamato, le sue relazioni conflittuali con l' Impero Celeste prima - a partire dalla dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.) - con la Repubblica di Cina e la Repubblica Popolare poi, non cambia la sostanza del problema che, oggi, si vorrebbe affrontare sulla base dei principi dei diritti dell' uomo, principi considerati universali secondo la Carta dell' Onu, cui anche la Cina aderisce.

Dunque disquisire sul come e sul quando le popolazioni dello Xinjiang sono entrate nell' orbita di Pechino e se oggi i loro diritti di cittadini non vengono rispettati sono questioni del tutto differenti.

Il rapporto, in particolare, ricostruisce la genesi dei movimenti insurrezionali di stampo islamista e panturco all' origine degli attentati terroristici che hanno provocato centinaia di vittime sia nello Xinjiang, sia nel resto della Cina (come gli attentati a Pechino e Kunming, 2013-2014) e inquadra in una «risposta culturale confuciana» - peraltro assente in Occidente - la «rieducazione sociale e politica» della popolazione uigura.

Il difetto pare essere proprio nella lente culturale, distorsiva: le accuse internazionali nei confronti della Cina riguardano la forma della «punizione collettiva» di un milione circa di persone, la maggior parte delle quali non ha evidentemente avuto minimamente a che fare con sanguinosi atti di terrorismo senz' altro esecrabili.

Cina e resto del mondo (almeno l' Occidente) non si capiscono principalmente sulla responsabilità individuale nei delitti: punire il reo e con lui famiglia, amici e anche il villaggio intero non è considerata giustizia ma persecuzione.

Nessuno ha visto i «campi di concentramento» dove avverrebbero torture ed esecuzioni sommarie (Pechino non ne ha mai ammesso l' esistenza, nonostante le testimonianze di chi ci è passato); ma il governo centrale ha in più occasioni organizzato visite di giornalisti di media internazionali (tra cui il Corriere ) nei centri di rieducazione dove migliaia di giovani e meno giovani sono tenuti a seguire lezioni che hanno lo scopo di «costruire buoni cittadini», rispettosi delle leggi cinesi. Non sono corsi facoltativi: e basterebbe questo a squalificare la «versione dei fatti» pubblicata sul blog di Grillo.

