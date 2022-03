2 mar 2022 19:13

ULTIME NEWS DALLA NOSTRA GUERRA IN POLTRONA CONTRO PUTIN, SCALDATI DAL SUO GAS - ALBERTO MATTIOLI: “MENTRE UN ORCHESTRALE ITALIANO IN PENSIONE PROPONE AI SUOI COLLEGHI DI NON ESEGUIRE PIÙ AUTORI RUSSI, IL WIELKI DI VARSAVIA HA APPENA CANCELLATO LA NUOVA PRODUZIONE DEL ''BORIS GODUNOV''. LA STUPIDITÀ FA RIDERE. MA GUARDATE CHE LA FARSA STA DIVENTANDO TRAGEDIA. ANCHE PERCHÉ QUESTE PAGLIACCIATE VENGONO PERPETRATE MENTRE GLI UCRAINI COMBATTONO E MUOIONO, DANDO A TUTTI NOI UNA LEZIONE DI DIGNITÀ E DI CORAGGIO”