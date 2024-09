LE ULTIME DA TELE-MELONI - LA CAMERA HA ELETTO FEDERICA FRANGI, INDICATA DA FRATELLI D’ITALIA, NEL CDA RAI - GIORNALISTA EX RAI E GIA' PRESIDENTE DI STAMPA ROMANA, FRANGI È LA PROTÉGÉE DELLA STORICA RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA DUCETTA, GIOVANNA IANNIELLO. ELETTO ANCHE ROBERTO NATALE, EX PRESIDENTE FNSI E GIÀ PORTAVOCE DI LAURA BOLDRINI - AL SENATO DOVREBBE ESSERE INDICATO ANTONIO MARANO, IN QUOTA LEGA..

(ANSA) - La Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale quali componenti del Cda della Rai. Lo ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per Frangi hanno votato 174 deputati, mentre i voti per Natale sono stati 45. I voti dispersi sono stati 3, le schede bianche 6 e le schede nulle 3

