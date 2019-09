ULTIME DAL VIMINALE - DOPO L'INCONTRO TRA IL MINISTRO DELL’INTERNO, LUCIANA LAMORGESE, E IL SUO OMOLOGO SPAGNOLO, FERNANDO GRANDE-MARLASKA GÓMEZ, IL CLASSICO "GIRO DI TAVOLO" CON CONFERENZA STAMPA FINALE SARÀ APPANNAGGIO ESCLUSIVO DELLA STAMPA IBERICA - NESSUN ACCESSO AI COLLEGHI ITALIANI: PER "DESALVINIZZARE" GLI INTERNI, IL MINISTRO PREFERISCE IL SILENZIO…

Marco Antonellis per Dagospia

luciana lamorgese 9

In Italia comandano gli stranieri, dice la Lega. Di certo, per una mattina, al Viminale la faranno da padroni i giornalisti spagnoli. Perché? Perché dopo l'incontro tra il Ministro dell’Interno Lamorgese e il suo omologo spagnolo (in corso ora) il classico "giro di tavolo" con relativa conferenza stampa finale sarà appannaggio esclusivo della stampa iberica (e del loro ministro). Nessun accesso per i colleghi italiani, zero battute dalla Lamorgese (che nel tentativo di "desalvinizzare" gli Interni preferisce scegliere la strada del silenzio assoluto). Al Viminale, questa mattina, tappeti rossi solo per gli inviati di Madrid. E poi uno dice che Salvini s'arrabbia....