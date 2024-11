GLI ULTIMI FUOCHI D’ARTIFICIO DEL “DEEP STATE” AMERICANO PRIMA DELL’ARRIVO DI TRUMP – L’FBI HA SEQUESTRATO IL TELEFONO DI SHAYNE COPLAN, FONDATORE DELLA PIATTAFORMA DI SCOMMESSE “POLYMARKET”, FAMOSA PER AVER PREVISTO LA VITTORIA DI DONALD TRUMP – LA SOCIETÀ PARLA DI “RITORSIONE POLITICA”. IL TUTTO AVVIENE MENTRE IL PRESIDENTE ELETTO HA SCELTO COME PROSSIMO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA MATT GAETZ, UN FEDELISSIMO CHE HA GIURATO GUERRA ALLO “STATO PROFONDO” E VUOLE “TAGLIARE TESTE DI CAZZO” NELL’ELITE DI WASHINGTON

Shayne Coplan

1. FBI SEQUESTRA TELEFONO DEL CAPO DI POLYMARKET CHE INDOVINÒ TRUMP

(ANSA) - L'Fbi ha confiscato il telefono di Shayne Coplan, il fondatore della piattaforma di previsioni basata sulle criptovalute Polymarket diventata famosa per aver correttamente previsto la vittoria di Donald Trump il 5 novembre.

Secondo quanto appreso dal Wall Street Journal, agenti del Bureau hanno svegliato il 26enne Coplan all'alba nella sua casa di Manhattan per condurre una perquisizione. Non e' ancora chiaro cosa abbia istigato il raid dei federali, ma Polymarket ha reagito parlando di una "evidente ritorsione politica per aver offerto un mercato che ha correttamente annunciato il vincitore delle elezioni".

POLYMARKET PREVEDE LA VITTORIA DI DONALD TRUMP

Coplan a sua volta ha reagito alla perquisizione con una battuta su X: "Nuovo telefono, chi e'?" e poi, descrivendo Polymarket come una piattaforma indipendente, ha aggiunto di sentirsi "scoraggiato perche' l'attuale amministrazione ha tentato uno sforzo in extremis per andar contro aziende che ritengono associate ai loro oppositori politici".

Lanciata nel 2020, Polymarket consente agli utenti di scommettere su vari eventi, tra cui risultati politici, sportivi e di attualità. Coplan ha cominciato giovanissimo nel mondo delle criptovalute partecipando alla vendita di token di Ethereum nel 2014.

MATT GAETZ A UN COMIZIO DI TRUMP IN CALIFORNIA

Ha studiato informatica alla New York University, ma ha lasciato gli studi per dedicarsi completamente al settore delle criptovalute e dei mercati predittivi. Nonostante il successo, Polymarket ha avuto problemi regolamentari. Nel 2022, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato la piattaforma di operare senza registrazione, portando al blocco degli utenti statunitensi.

2. Perché Trump ha scelto Gaetz

Traduzione dell’articolo di Jim VandeHei e Mike Allen per www.axios.com

kevin mccarthy matt gaetz

Il presidente eletto Trump ha scelto il deputato Matt Gaetz come ministro della giustizia per una semplice ragione: Gaetz farà con orgoglio il lavoro sporco su argomenti legali controversi che altri non avrebbero fatto.

Perché è importante: Abituatevi a questo. È il vostro futuro: su alcuni argomenti, Trump vuole sembrare ragionevole. Su altri, come tutto ciò che riguarda il suo sospetto di un deep state ostile, vuole la sua personale e controllabile palla da demolizione.

Gaetz, 42 anni, è una palla da demolizione, dalla testa ai piedi. E probabilmente è il più disprezzato tra i repubblicani eletti. Ma a Trump non importa, dicono i consiglieri.

POLYMARKET

I repubblicani dubitano in privato che Gaetz venga confermato dal Senato. Ma questo potrebbe non impedirgli di diventare attorney general, il più potente responsabile dell'applicazione della legge nel Paese.

Dietro le quinte: Un potente insider del MAGA che parla spesso con Trump ci ha detto che il motivo per cui ha scelto Gaetz è semplice: “Gli piace”.

Trump vuole “fermare questo tipo di cose”, ha detto l'insider, inviando una notizia che riporta che l'FBI ha fatto irruzione mercoledì presto nell'appartamento di SoHo dell'amministratore delegato di Polymarket Shayne Coplan, sequestrandogli il telefono e i dispositivi elettronici.

MATT GAETZ MARJORIE TAYLOR GREENE

La scelta di Gaetz ha scatenato l'indignazione dei legislatori di entrambi i partiti. Ma l'insider ha previsto che “se riuscirà ad arrivare a gennaio, Gaetz sarà confermato”.

Il quadro generale: Innumerevoli repubblicani hanno criticato Gaetz prima e dopo la sua scioccante nomina. Il regalo d'addio dei suoi colleghi della Camera: una rapida fuga di notizie a Punchbowl, secondo cui Gaetz stava per essere colpito da un rapporto schiacciante della Commissione etica della Camera. Oggetto del rapporto: uso di droghe illegali e cattiva condotta sessuale.

Gaetz si è dimesso dal suo seggio in Florida mercoledì, poco prima che il Comitato etico tenesse una riunione cruciale sull'indagine Gaetz. Le dimissioni di Gaetz pongono fine all'ampia indagine. Gaetz ha convinto Trump di essere semplicemente una vittima dello stesso Deep State che lo ha perseguito. Questa è la lingua d'amore di Trump.

matt gaetz trump

“Per due anni”, riporta il N.Y. Times, ”il Dipartimento di Giustizia ha esaminato le accuse di aver avuto una relazione sessuale inappropriata con una ragazza di 17 anni e di aver forse violato le leggi federali sul traffico sessuale. L'anno scorso il Dipartimento ha chiuso l'indagine senza formulare alcuna accusa nei confronti di Gaetz”.

Marc Caputo, reporter di Trump per The Bulwark, ha colto perfettamente il punto di vista di Trump con questa citazione di un consigliere che ha familiarità con il processo di transizione:

matt gaetz e donald trump

“Tutti gli altri guardavano agli AG come se stessero facendo domanda per una nomina giudiziaria. Hanno parlato delle loro vantate teorie legali e delle loro stronzate costituzionali. Gaetz è stato l'unico a dire: 'Sì, andrò lì e inizierò a tagliare teste di cazzo'”.

Verifica della realtà: Tagliare teste non è il vero lavoro del ministro della Giustizia, che per precedenti (non per legge) opera in modo del tutto indipendente dal presidente. Il compito è quello di far rispettare le leggi, anche ai presidenti e ai funzionari di gabinetto.

I repubblicani sperano che Gaetz sia semplicemente un “babbeo sacrificale”, messo in piedi per essere respinto in modo che Trump possa far passare un'alternativa controversa ma più accettabile. Forse. Ma Gaetz è un favorito di Trump e un frequentatore di Mar-a-Lago.

PETE HEGSETH

Trump ha ottenuto dai leader repubblicani del Senato l'assicurazione di poter utilizzare un controverso workaround, le nomine per recesso, per introdurre di nascosto scelte impopolari, almeno per qualche anno.

Tra le righe: La paura, la rabbia e il disprezzo di Trump per il deep State sono profondi quanto qualsiasi emozione di governo. Questo spiega perché le altre due scelte sfidanti - Tulsi Gabbard per la direzione dell'intelligence nazionale e Pete Hesgeth di Fox News per la Difesa - riguardano pilastri del governo con cui Trump ha grossi problemi. Sarà uno degli intrecci più importanti della presidenza Trump.

Ultima parola: I repubblicani hanno un assaggio di ciò che verrà. Trump ha scelto un uomo che molti di loro odiano, senza avvisare i suoi partner di governo, e lo ha fatto in un giorno che doveva essere una celebrazione dei nuovi leader del Congresso. E subito dopo aver incontrato il Presidente Biden nello Studio Ovale.

mat gaetz matt gaetz

matt gaetz 5 matt gaetz 19 Shayne Coplan matt gaetz con il padre matt gaetz e la fidanzata ginger luckey 1