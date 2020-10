GLI ULTIMI SCAMPOLI DI VISIBILITÀ DEL "TRUCE" - SUL “NOVE” ARRIVA “SALVINOLOGY”, IL DOCUMENTARIO CHE RACCONTA IL FENOMENO SALVINI, DAL LICEO AL GOSSIP FINO ALL'ASCESA NEI CONSENSI E AL GOVERNO - SUPERATO PER VISIBILITÀ DALLA MELONI, IL LEGHISTA HA BISOGNO DI DARSI UNA RINFRESCATA ALL'IMMAGINE - MAKKOX: “HO CREATO IL PERSONAGGIO COL NASONE, COL PANZONE, POI L’HO VISTO DAL VERO ED È STATO UN MOMENTO DI UMILIAZIONE PERCHÉ…” – VIDEO: LA CLIP ESCLUSIVA

MAKKOX - CLIP DA SALVINOLOGY

1 – DAL LICEO AL GOSSIP, IL SALVINI SEGRETO. ARRIVA IN TV IL DOCUMENTARIO CHE RACCONTA L'ASCESA DEL CAPITANO

salvinology 2

Da “il Giornale”

Odiato perché parla alla pancia e votato per lo stesso identico motivo. Il ciclo di attualità Nove Racconta presenta Salvinology- Tutti i volti di Matteo, già disponibile su DPlay Plus e in onda il 25 ottobre sul NOVE alle 21.25. Un documentario (produzione La Presse per Discovery) che racconta il fenomeno Salvini, dall'alba delle intenzioni politiche di liceale appassionato di Gaber e De André, al discusso presente politico tra social e selfie. Un pool di commentatori d'eccezione (tra cui Enrico Mentana, Maria Giovanna Maglie, Roberto Maroni, Andrea Scanzi, Gad Lerner, Makkox) cerca di tracciarne il futuro, al momento più imprevedibile che mai. C'è un dato di fatto, però.

matteo salvini by makkox

I documentari arrivano quando arriva la consapevolezza di un racconto. Che piaccia o no, Salvini negli ultimi anni è stato non solo un politico, ma «il caso politico» per eccellenza, capace di attrarre grande consenso elettorale e enorme attenzione mediatica. Nato come delfino di Umberto Bossi, iscritto alla Lega nel '90 (di cui è segretario federale dal 2013) ha rivoluzionato la Lega stessa. «Ho passato il testimone, prima della scadenza del mio mandato, a chi sapeva navigare in quelle acque, cioè Matteo Salvini», commenta in Salvinology Roberto Maroni.

Milanese di Inganni, né di periferia né di centro, in perenne lotta fin da ragazzino contro la sinistra metropolitana borghese del suo liceo, Matteo vestiva, pare, abiti ordinari, e cercava la sua identità nella politica. L'ha trovata in quella bestia strana che era la Lega, un partito indipendente e apolitico, che raccoglieva ex simpatizzanti di Lotta Continua come Roberto Maroni e di ultra destra come Mario Borghezio. Negli anni diventa un mostro della comunicazione social.

matteo salvini giovane

«Se fosse nato vent' anni dopo sarebbe senz' altro uno youtuber», commenta Alex Orlowski, digital strategist. Salvini è mediatico anche nel gossip. Lasciato da Elisa Isoardi cerca la pacificazione, non la trova e si consola tra le braccia della bella e giovane Francesca Verdini, senza raccontarsi mai apertamente e, allo stesso tempo, senza mai condannare il gossip. Con lui la Lega Nord diventa Lega di Salvini Premier, un partito leaderistico.

Chi vota Lega vuole votare lui, il suo leader. Passa dal 4% di consensi nel 2013 al 17% del 2018 fino al boom delle Europee del 2019 al 34%. Gad Lerner: «Ha distrutto se stesso trasformandosi in personaggio pop». «Oggetto perfetto per la satira», secondo Makkox. Enrico Mentana fotografa, invece, anche un altro aspetto: «Salvini ha saputo costruire dal niente un modello vincente dal punto di vista dell'incetta dei voti elettorali. Però si trova adesso nel suo momento più difficile».

matteo salvini by makkox 6

2 – NOVE, “SALVINOLOGY – TUTTI I VOLTI DI MATTEO”, IL VIGNETTISTA MAKKOX: “SALVINI? QUANDO L’HO VISTO DAL VERO E’ STATO UN MOMENTO DI UMILIAZIONE ENORME, COME DISEGNATORE: ERA BELLISSIMO”.

LA FOTO CON CUI LA ISOARDI HA MOLLATO SALVINI

Anticipazione da “Nove”

Il vignettista Makkox racconta il suo punto di osservazione sul segretario della Lega, nel documentario “Salvinology, Tutti i volti di Matteo”, in onda in prima assoluta sul Nove domenica 25 ottobre alle 21:25, ora in streaming su Dplay Plus.

salvini verdini

“Come vedo Salvini? Ci sono stati due momenti diversi in cui ho affrontato Salvini. La prima volta è come lo vedono tutti, cioè in televisione, sui social, nelle dirette social che fa lui... E da lì io ho fatto i miei disegni su Salvini: ho disegnato il personaggio ricavandolo da quegli elementi, e quello è un errore, che sono già una mediazione, sono già grafica. Quindi io disegnavo il disegno di Salvini... ho creato questo personaggio col nasone, col panzone.

makkox clip da salvinology 2

E a un certo punto mi è capitata la sfiga di essere invitato - che poi è una cosa bella - al ricevimento dei giornalisti al Quirinale e vedo Salvini dal vero. Ed è stato un momento di umiliazione, per me come disegnatore, enorme... perchè è uscito fuori l’errore, non bisogna mai disegnare qualcosa che non si è visto dal vero. Salvini era bellissimo, alto... gambe lunghe, slanciate, non ha la panza, cioè appena un lieve effetto che è anche, dal punto di vista greco, quasi gradevole...

MATTEO SALVINI CON COCOMERO

L’ossatura del volto è sottile, è fine, mi sono dovuto tagliare le mani in quel momento. Ho detto ‘tu non lo hai mai disegnato Salvini’, - poi però non sono più riuscito a correggere, ormai avevo creato quel personaggio, non potevo più tornare indietro. Ma ogni volta che lo disegno dico ‘stai a fa una cazzata’, non è lui, non è lui. Gran dolore...” conclude Makkox.

giuseppe conte matteo salvini MATTEO SALVINI MEJO DI VANESSA INCONTRADA makkox clip da salvinology 3 MATTEO SALVINI CON LA MASCHERINA DI TRUMP matteo salvini con la mascherina pro trump 7 manifestazione contro salvini a catania matteo salvini ubaldo bocci matteo salvini e francesca verdini in spiaggia a sabaudia 20 MATTEO SALVINI E SUSANNA CECCARDI A VIAREGGIO MATTEO SALVINI NINO SPIRLI' matteo salvini e francesca verdini in spiaggia a sabaudia 19 matteo salvini foto di bacco (6) matteo salvini annalisa chirico matteo salvini foto di bacco (1) matteo salvini francesca verdini la libreria di matteo salvini europee edition MATTEO SALVINI CON LA MASCHERINA matteo salvini e francesca verdini in spiaggia a sabaudia 9 andrea bocelli e matteo salvini al convegno sul coronavirus in senato MATTEO SALVINI MATTEO SALVINI CON GLI OCCHIALI matteo salvini e francesca verdini in spiaggia a sabaudia 9 MATTEO SALVINI VESTITO DA MEDICO un giovane matteo salvini salvini a venezia con elisa isoardi salvini verdini 31 salvini verdini matteo salvini ospite di piazzapulita salvini a venezia con elisa isoardi isoardi salvini matteo salvini by makkox 5 matteo salvini by makkox 3 UN GIOVANE MATTEO SALVINI A DOPPIO SLALOM un giovane matteo salvini makkox clip da salvinology salvinology makkox clip da salvinology 5 matteo salvini matteo salvini by makkox 2 matteo salvini by makkox 1 matteo salvini by makkox 4 salvini a venezia con elisa isoardi MATTEO SALVINI SUL CALESSE CON MIRTA

matteo salvini by makkox 78