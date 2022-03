GLI ULTRÀ DI PUTIN SONO TRA NOI (E LI METTONO PURE ALLA CULTURA) - STEFANO GIZZI, ASSESSORE IN QUOTA LEGA DEL COMUNE DI CECCANO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, HA SCRITTO SU FACEBOOK "SOLIDARIETÀ ALLA RUSSIA, CON IL NASTRO DI SAN GIORGIO VITTORIOSO SUL DRAGO", PUBBLICANDO UNA FOTO DELL'EMBLEMATICA Z DELLE TRUPPRE DI MOSCA - È LO STESSO CHE NEL 2006 BRUCIÒ IN PIAZZA UN LIBRO DI DAN BROWN RITENENDOLO "UN VOLUME BLASFEMO CHE OFFENDE GRAVEMENTE GESÙ"...

il post pro russia di stefano gizzi

(AGI) - "Solidarietà alla Russia, con il nastro di San Giorgio Vittorioso sul Drago". Dodici parole, quelle scritte sulla sua pagina social dall'assessore alla Cultura del comune di Ceccano, Stefano Gizzi, che hanno fatto scoppiare una vera e propria bufera politica.

L'esponente della Lega ha accompagnato il messaggio con una foto dell'emblematica Z che oggi rappresenta simbolicamente Putin e la sua decisione di invadere l'Ucraina.

Gizzi non è nuovo alle provocazioni: nel maggio del 2006 in piazza Municipio, sempre a Ceccano, bruciò in compagnia dell'attuale senatore di Fdl Massimo Ruspandini il bestseller dello scrittore americano Dan Brown ritenendolo "un volume blasfemo che offende gravemente Gesù". Oggi, a distanza di 16 anni, torna a far parlare di sé in maniera ancora più plateale.

stefano gizzi

In un documento congiunto i consiglieri comunali di opposizione Emanuela Piroli, Andrea Querqui, Mariangela De Santis, Emiliano Di Pofi, Marco Corsi hanno chiesto "al sindaco Roberto Caligiore, alla giunta e all'intera maggioranza consiliare, di prendere pubblicamente le distanze dall'ultima dichiarazione vergognosa dell'assessore alla cultura Stefano Gizzi".

carri armati con la z

"Pretendiamo che la maggioranza tutta si assuma la responsabilità di rispettare gli impegni presi con la cittadinanza in Consiglio Comunale, in cui è stato votato all'unanimità un documento contro la guerra e ricordiamo che il Comune di Ceccano, da sempre capofila del movimento per la pace, si è messo a disposizione per l'accoglienza dei profughi ucraini", si legge nel documento.

"Non si può rimanere indifferenti di fronte a quello che si configura come un incitamento all'odio, sarebbe l'ennesimo forte segnale di incoerenza di questa amministrazione, perché la guerra non può avere tifosi, soprattutto tra i rappresentanti delle istituzioni democratiche".