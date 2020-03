E DI MAIO SI DOVREBBE OCCUPARE DI QUESTI SVALVOLATI CHE CON LA PANDEMIA CORONAVIRUS SE NE VANNO IN GIRO PER IL MONDO? LE RICHIESTE PIÙ SURREALI ARRIVATE ALL'UNITÀ DI CRISI DELLA FARNESINA: DUE VENTENNI REDUCI DAL SAFARI IN AFRICA CON MOTO E PREDE CATTURATE FERMI A PATRASSO, IL CIRCO ZAVATTA BLOCCATO SEMPRE IN GRECIA. E C’È CHI TELEFONA PER AVERE UN BUS SPECIALE PER IL FIGLIO CON TROPPE VALIGIE...