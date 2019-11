URSULA E MALE ACCOMPAGNATA – LA NUOVA COMMISSIONE EUROPEA NON SI INSEDIERÀ FINO ALL’INIZIO DEL 2020: DOPO LA BOCCIATURA DEI COMMISSARI DI FRANCIA, UNGHERIA E ROMANIA, LA VON DER LEYEN NON HA ANCORA COMPLETATO LA SQUADRA E PER ORA RESTA IN CARICA JUNCKER – LA COCCA DELLA MERKEL NON RIESCE A SBROGLIARE LA MATASSA. I COMMISSARI GIÀ NOMINATI COME GENTILONI VIVONO IN UNA SORTA DI LIMBO – IL CASINO DELLA BREXIT, I VETI E LA TENSIONE CON MACRON…

Marco Bresolin per “la Stampa”

Ursula von der Leyen URSULA VON DER LEYEN

Il monolocale di 25 metri quadrati in cui Ursula von der Leyen passerà le sue notti al tredicesimo piano di Palazzo Berlaymont è ormai pronto. Ma nell' ufficio accanto ci sono ancora tutti gli effetti personali di Jean-Claude Juncker. Faldoni con i dossier legislativi, soprammobili, quadretti con foto: in attesa che l' impresa di traslochi si porti via tutto, nella stanza del presidente della Commissione c' è già il vuoto. Un vuoto di potere che inizia a farsi sentire, ma che soprattutto sembra destinato a durare più del previsto.

ursula von der leyen 1

angela merkel ursula von der leyen

Probabilmente fino all' inizio dell' anno nuovo. L' Europa è paralizzata. A cinque mesi dalle elezioni, l' Ue è senza un esecutivo. Le riforme «dei primi 100 giorni» vengono rinviate di mese in mese. Come la Brexit, che aggiunge incertezza all' incertezza. Ursula von der Leyen sarebbe dovuta entrare in carica il 1 novembre, ma - dopo la bocciatura in Parlamento dei commissari indicati da Francia, Ungheria e Romania - non ha ancora completato la sua squadra.

emmanuel macron ursula von der leyen 5

juncker URSULA VON DER LEYEN

I commissari come Paolo Gentiloni che hanno già superato lo screening degli eurodeputati vivono in una sorta di limbo, in attesa di capire quando - e soprattutto come - la nave von der Leyen potrà finalmente salpare in queste acque che si preannunciano politicamente molto agitate: all' Europarlamento è in corso una guerra tra bande che vede coinvolti i principali gruppi politici e che non assicura una solida maggioranza. Come se non bastasse i rapporti della presidente con Emmanuel Macron, suo principale sponsor, si sono notevolmente deteriorati.

giuseppe conte e ursula von der leyen a bruxelles PAOLO GENTILONI URSULA VON DER LEYEN

Tra una settimana Juncker lascerà il palazzo in cui ha lavorato negli ultimi 5 anni. Dovrà sottoporsi a un delicato intervento chirurgico a causa di un aneurisma aortico addominale. A guidare la sua Commissione resterà Frans Timmermans. Ma da venerdì l' esecutivo Ue è in carica solo per gli affari correnti. La donna che dovrebbe restituirgli i pieni poteri resta alla finestra ad osservare, appesa al suo destino. E a quello del nuovo governo romeno.

FRANS TIMMERMANS

Già, perché in queste ore gli occhi di Bruxelles sono tutti puntati verso Bucarest. Dopo la sfiducia all' esecutivo socialdemocratico guidato da Viorica Dancila, il presidente Klaus Iohannis ha dato l' incarico al liberale Ludovic Orban per formare un governo. Nel frattempo la premier uscente ha tentato il colpo di coda: ha proposto il nome di un nuovo commissario (l' ex ministro Victor Negrescu) senza consultare il capo dello Stato.

sylvie goulard e ursula von der leyen

Ursula von der Leyen ha respinto l' offerta. Domani il parlamento di Bucarest voterà la fiducia a Orban e qui si aprono due scenari. Il più ottimistico: in caso di via libera, martedì potrebbe arrivare il nome del nuovo commissario romeno. A quel punto il Parlamento Ue avvierebbe già mercoledì e giovedì l' esame degli eventuali conflitti di interessi dei commissari mancanti (oltre al romeno ci sono l' ungherese Oliver Varhelyi e il francese Thierry Breton). Se tutto dovesse andare liscio, ci sarebbero i tempi per consentire il voto di fiducia all' intera Commissione il prossimo 27 novembre.

donald tusk boris johnson

Ci sono però diverse incognite: Breton è considerato a rischio conflitto d' interessi per il suo ruolo alla guida della multinazionale Atos. E in teoria pure il Regno Unito dovrebbe nominare un commissario, ma Boris Johnson si rifiuta. Il Consiglio sta studiando la soluzione legale per consentire l' eccezione britannica e permettere così a von der Leyen di insediarsi il 1 dicembre. Ma se domani Bucarest dovesse bocciare il nuovo premier, tutto slitterebbe di nuovo e il rinvio a gennaio sarebbe praticamente inevitabile. Prolungando così la paralisi dell' Europa.

