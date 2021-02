10 feb 2021 12:45

URSULA VON DER PIPPEN: LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NON NE IMBROCCA UNA - ORA E' COSTRETTA A SCUSARSI SUI VACCINI: "SIAMO ARRIVATI IN RITARDO CON LE AUTORIZZAZIONI, SIAMO STATI TROPPO OTTIMISTI SULLA PRODUZIONE DI MASSA, E FORSE SIAMO STATI UN PO' TROPPO SICURI SUL FATTO CHE LE QUANTITÀ ORDINATE SAREBBERO STATE CONSEGNATE IN TEMPO UTILE" - AD APRILE 2020 LE SCUSE ALL'ITALIA PER "L'ASSENZA" DELL'UE NELLA PRIMA FASE DELLA PANDEMIA…