7 ott 2024 09:39

USA E CINA SONO GIÀ IN GUERRA (VIRTUALE) – GLI HACKER DI PECHINO HANNO VIOLATO I SISTEMI UTILIZZATI DAL GOVERNO AMERICANO PER EFFETTUARE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE. I CINESI POTREBBERO AVER MANTENUTO PER MESI L’ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA DI RETE, CON UN RISCHIO POTENZIALMENTE “CATASTROFICA” – L’INTRUSIONE AVREBBE RIGUARDATO ANCHE L’ACCESSO AD ALTRI FLUSSI DI TRAFFICO INTERNET “GENERICI”