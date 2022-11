18 nov 2022 14:58

VADO AL MASSIMO! - ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI BETTINI, BAFFETTO D’ALEMA RICORDA “LA LEZIONE DI SOCIOLOGIA” CHE GLI HA IMPARTITO FRANCESCO STORACE (“FASCISTA MA SIMPATICO”) - NEL 1996 IL CENTROSINISTRA VINSE LE ELEZIONI E IL GOVERNO PRODI SI ERA APPENA INSEDIATO. STORACE DISSE A D’ALEMA: “ORA TI DO L’ELENCO DI QUELLI CHE VERRANNO DA TE, TI ABBRACCERANNO E TI DIRANNO CON LE LACRIME AGLI OCCHI ‘FINALMENTE ABBIAMO VINTO'. SONO GLI STESSI CHE SONO VENUTI DA NOI” - D'ALEMA AVVERTE: "UN PARTITO CHE STA SEMPRE ALL'OPPOSIZIONE È COME UNA PERSONA CHE NON FA MAI L'AMORE..." - VIDEO