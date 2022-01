24 gen 2022 15:26

VAFFAN-CUNIAL! – LA DEPUTATA NO-VAX EX GRILLINA SARA CUNIAL NON POTRÀ VOTARE NÉ FUORI NÉ DENTRO L’AULA DI MONTECITORIO: PER ACCEDERE AL SEGGIO “DRIVE IN” ALLESTITO NEL PARCHEGGIO DELLA CAMERA SERVE IL CERTIFICATO CHE ATTESTA LA QUARANTENA O L’ISOLAMENTO. LEI NON SI TROVA IN NESSUNA DELLE DUE SITUAZIONI, E NON HA IL GREEN PASS, QUINDI NON POTRÀ ENTRARE IN AULA E DOVRÀ RASSEGNARSI A SEGUIRE IN TV L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO…