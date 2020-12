VAI COL LISCIO! - IN PIENA PANDEMIA LA LEGA PROPONE UNA LEGGE PER TUTELARE IL BRANO "ROMAGNA MIA". ERANO FORSE QUESTE LE LORO "ALTRE PRIORITÀ" QUANDO DICEVANO DI NON AVERE TEMPO PER PARLARE DELLE LEGGI PER IL CONTRASTO ALL'ODIO? IL PEZZO È RITENUTO "ESPRESSIONE POPOLARE DEI VALORI DELLA REPUBBLICA" - DA LÌ CHIEDONO CHE LA CANZONCINA VENGA INSEGNATA NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO... - VIDEO

In piena pandemia e crisi economica, la Lega di Matteo Salvini ha presentato una proposta di legge per "riconoscere e tutelare" il brano "Romagna mia" perché da loro ritenuta "espressione popolare dei valori della Repubblica" di stampo identitario e populistico:

Erano forse queste le loro "altre priorità" quando dicevano di non avere tempo per parlare delle leggi per il contrasto all'odio?

Nella proposta di legge, depositata il 3 novembre 2020 da Morrone, Bazzaro, Billi, Covolo, Fiorini, Iezzi, Lucchini, Potenti, Tonelli, Valbusa e Zoffili, si legge:

La canzone «Romagna mia», una delle canzoni italiane più note nel mondo, è stata scritta più di cento anni fa ed, esattamente, il 1° aprile 1906. La sua musica conserva ancora oggi un’energia e una melodia che hanno un impatto fortissimo sul pubblico e che restano impresse nella memoria e nelle emozioni di ciascuno di noi, oltre a essere una garanzia per gli «addetti ai lavori» che assicurano la sopravvivenza di questo genere musicale e a rappresentare uno spunto importante sia per gli artisti che provengono da altri generi musicali sia per le nuove generazioni.

I primi messaggeri della canzone «Romagna mia» sono i turisti, che la diffondono nel mondo, che ne parlano, la ascoltano e la fanno ascoltare ad altri. La canzone «Romagna mia» è uno dei brani musicali che caratterizzano il nostro Paese e che hanno lasciato una traccia, un solco importante, nella storia di una terra, di una regione come la Romagna, non rappresentando solo una canzone ma una semplice e al tempo stesso profonda espressione di un modo di essere che va al di là dell’essenza romagnola che essa esprime.

La canzone «Romagna mia» è, infatti, l’espressione di un modo di vivere in positivo tutte le sfumature della vita e di un forte legame con le proprie origini. Negli anni, inoltre, la fama della canzone « Romagna mia » è andata sempre crescendo, arrivando anche a travalicare i confini nazionali. Ciò premesso, con la presente proposta di legge si intende, finalmente, riconoscere questa canzone quale espressione popolare – vissuta e pur sempre in continua evoluzione rispetto ai diversi momenti storici – dei più alti valori alla base della nascita della nostra Repubblica.

Insomma, la vorrebbero trasformare in una canzone identitaria conforme alla propaganda del loro partito. Da lì chiedono che la canzoncina venga insegnata nelle scuole di ogni ordine e grado a decorrere dall'anno scolastico in corso (giusto perché tra lockdown e didattica a distanza, c'è tempo da buttar via):

Intanto sono oltre 60mila gli italiani che sono morti per una pandemia che pare non interessarli dopo che il loro "capitano" ha trascorso l'estate a dire che lui non si metteva la mascherina e che lui escludeva una seconda ondata.