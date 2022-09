8 set 2022 09:35

UNA VALANGA DI FANGO RUSSO STA PER TRAVOLGERE SALVINI? – LA LEGA ANNUNCIA QUERELE CONTRO L'EX COLLABORATRICE DI TRUMP JULIA FRIEDLANDER PER AVER DICHIARATO CHE "I RAPPORTI TRA SALVINI E PUTIN SONO GUIDATI DA PROBABILI INTERESSI FINANZIARI" – NEL CARROCCIO PERÒ SONO PREOCCUPATI CHE POSSA TRATTARSI SOLO DI UN ANTIPASTO, E CHE DA QUI AL 25 SETTEMBRE POSSA USCIRE ALTRO DI PIÙ SOSTANZIOSO – UN COLONNELLO SALVINIANO: “STA ACCADENDO QUALCOSA DI STRANO. SEMBRA QUASI CHE SIA IN CORSO UNA MANOVRA PER RENDERE GIORGIA MELONI AFFIDABILE E CONTEMPORANEAMENTE DELEGITTIMARCI…”