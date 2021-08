VAMOS ALLE URNE – JOHNSON RIGHEIRA, SERGIO JAPINO, HUGO MARADONA: LE AMMINISTRATIVE DI OTTOBRE SEMBRANO USCITE DA UNA PLAYLIST DI SERIE B DEGLI ANNI ’80 – STEFANO RIGHI SI CANDIDA A CONSIGLIERE COMUNALE DI TORINO NELLA LISTA CIVICO-COMUNISTA “CITTÀ FUTURA”, L’EX COMPAGNO DELLA CARRÀ INVECE APPOGGERÀ MICHETTI. A NAPOLI SCONTRO IN FAMIGLIA MARADONA: IL FRATELLO DEL PIBE DE ORO, HUGO, SOSTIENE CATELLO MARESCA. SUO NIPOTE, DIEGO JUNIOR (FIGLIO DI DIEGO ARMANDO), SI CANDIDA CON IL CENTROSINISTRA…

STEFANO RIGHI AKA JOHNSON RIGHEIRA

Claudio Bozza per www.corriere.it

Johnson Righeira , Sergio Japino, Hugo Maradona... Sembra l’inizio di una playlist che tra musica, tv e calcio ci rituffa negli anni Ottanta. E invece sono i tre vip scesi in campo per le amministrative di ottobre, con liste che vanno da destra all’estrema sinistra.

SERGIO JAPINO

Il cantautore Stefano Righi, conosciuto come Johnson Righeira (oggi impegnato anche come vignaiolo) dell’omonimo duo musicale autore di canzoni ancora oggi cult come «Vamos a la playa» e «L’estate sta finendo» si candida consigliere comunale di Torino. Il suo nome comparirà nella lista civica «Torino Città Futura» che insieme al Partito Comunista sostiene il candidato sindaco Giusi Greta Di Cristina, una delle due donne in corsa per la Sala Rossa insieme a Valentina Sganga del M5S.

STEFANO RIGHI.

«La mia candidatura — spiega Righeira, amico del leader del Partito comunista Marco Rizzo — è un po’ una protesta nei confronti della sinistra tradizionale che ritengo stia facendo molti errori».

HUGO MARADONA

Sull’altra sponda politica, nella lista di Vittorio Sgarbi che appoggerà Enrico Michetti nella corsa al Campidoglio, ci sarà invece Sergio Japino, regista e sceneggiatore che ha fatto la storia della tv, ed ex compagno di Raffaella Carrà.

MARADONA CON IL FIGLIO DIEGO JUNIOR

E sempre per il centrodestra, stavolta a Napoli, ci sarà un amarcord calcistico mica da poco. Hugo Maradona, fratello del Pibe de oro, ha deciso di scendere in campo alle comunali a sostegno del pm anticamorra Catello Maresca, candidato sindaco di Lega Fi e FdI. Nativo di Lanus, piccolo paese argentino, classe ‘69, Hugo si è trasferito all’ombra del Vesuvio nel 1987, quando su pressione di Diego fu acquistato dal Napoli di Corrado Ferlaino, che lo girò subito in prestito all’Ascoli, allora militante in serie A.

Hugo oggi fa l’allenatore di squadre giovanili e vuol rendere felice tutti quei bambini che ne hanno bisogno, sottraendoli alla strada e alla malavita. «Voglio restituire a Napoli una parte del’amore che i napoletani hanno dato a me e a mio fratello Diego», va ripetendo Hugo, che dopodomani inizierà a giocare un’altra partita, ma sempre vicino al San Paolo.

SERGIO JAPINO RAFFAELLA CARRA

E se il fratello punta a destra, Diego junior, figlio del Pibe, sarà candidato nelle liste di centrosinistra, che sostengono l’aspirante sindaco Gaetano Manfredi, candidato di Pd e M5S.

