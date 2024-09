VANNACCI APRE ALLE SVASTICHELLE DI AFD (E SPACCA LA LEGA): “BISOGNA FARSENE UNA RAGIONE: IL POPOLO VUOLE QUESTO, AFD È UN INTERLOCUTORE PER TUTTI NOI SOVRANISTI” - SALVINI, PRESENTE A VITERBO, ACCANTO AL GENERALE, NON HA DETTO NULLA. A MAGGIO, QUANDO LE PEN PRONUNCIÒ UN NETTO “MAI PIÙ CON AFD”, UNA NOTA DELLA LEGA AVEVA CERTIFICATO: “SALVINI E LE PEN SONO ALLINEATI”. VANNACCI HA FATTO UNA FUGA IN AVANTI O SALVINI HA CAMBIATO IDEA?

Cesare Zapperi per il Corriere della Sera - Estratti

salvini vannacci

Espulsi a maggio dal gruppo Ue perché accusati di «razzismo», interlocutori obbligati oggi (dopo i successi elettorali in Turingia e Sassonia). «Bisogna farsene una ragione: il popolo vuole questo». Roberto Vannacci apre ai tedeschi di AfD, partito di estrema destra che alla vigilia delle Europee, Marine Le Pen, con l’ok di Matteo Salvini, aveva messo alla porta dell’allora gruppo di Identità e democrazia.

Da Viterbo dov’era per le celebrazioni di Santa Rosa, il generale detta uno scarto a destra mai discusso prima e che non piace a chi considera il deputato Ue come un corpo estraneo che vuole condizionare il partito. «AfD è un interlocutore per tutti noi sovranisti» ha detto Vannacci. Salvini, presente alle celebrazioni accanto al generale, non ha detto nulla sul tema.

bjorn hocke

A maggio, quando Le Pen pronunciò un netto «Mai più con AfD», una nota della Lega aveva certificato: «Salvini e Le Pen sono perfettamente allineati». E allora la domanda è: Vannacci ha fatto una fuga in avanti, forte dell’investitura popolare, oppure la leadership della Lega è pronta alla svolta?

Più probabile la seconda ipotesi perché pochi giorni fa, alle elezioni in Turingia, AfD ha ottenuto una vittoria schiacciante e pure in Sassonia è andata molto bene. Se il vento tira a destra, insomma, perché non avere rapporti? Vannacci gioca il ruolo dell’avanguardista. Apre la strada a un «ripensamento».

In casa Lega le reazioni sono diverse. Il gruppo dirigente abbozza e fa capire di condividere l’uscita. I fedelissimi di Salvini sostengono che si tratta solo di tenere aperto un dialogo, nessuno pensa di far entrare i tedeschi nel gruppo parlamentare dei Patrioti. Ma è da vedere cosa ne pensa Le Pen che su AfD ha usato parole molto dure. E anche dentro la Lega le mosse di Vannacci non piacciono per nulla.

ROBERTO VANNACCI MATTEO SALVINI matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

