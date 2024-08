VANNACCI SI FA IL SUO PARTITO? - PER GLI AUGURI DI FERRAGOSTO, IL PRESIDENTE DEL COMITATO CULTURALE “IL MONDO AL CONTRARIO”, FABIO FILOMENI, EX TENENTE COLONNELLO DELLA FOLGORE E COLLABORATORE DI VANNACCI, HA SCRITTO UNA MAIL AI SIMPATIZZANTI: “FORZA GENERALE, SIAMO CON TE E SIAMO PRONTI PER LA NUOVA AVVENTURA POLITICA” – “REPUBBLICA”: “FILOMEN: SI È RIVOLTO AI SOCI E SIMPATIZZANTI CON L’APPELLATIVO DI ‘CAMERATI'. TERMINOLOGIA CHE IL PRESIDENTE DEL COMITATO RICOLLEGA ALL’ESPERIENZA MILITARE, MA LE SUE SIMPATIE NEOFASCISTE SONO NOTE. UN MODO PER LANCIARE MESSAGGI AL MONDO DELLA DESTRA NOSTALGICA”

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per www.repubblica.it

ROBERTO VANNACCI - FABIO FILOMENI

[…] Ieri in serata, per gli auguri di Ferragosto, il presidente del comitato culturale il Mondo al contrario, Fabio Filomeni, ex tenente colonnello della Folgore, ha scritto questa mail ai simpatizzanti: «Forza generale, siamo con te e siamo pronti per la nuova avventura politica». Il generale è […] Roberto Vannacci e sulla “nuova avventura politica” non ci sono altri dettagli, ma lo si ipotizza da tempo: l’attuale eurodeputato della Lega potrebbe fondare un suo partito.

ROBERTO VANNACCI - FABIO FILOMENI

Il comitato Mondo al contrario nacque otto giorni dopo lo scoppio del caso attorno al libro di Vannacci, ad agosto dello scorso anno. […] A gennaio di quest'anno il Mondo al contrario aveva aperto anche un tesseramento, 30 euro l'anno per l'adesione come socio ordinario. Mentre lo scorso 5 agosto il comitato, con un post sul sito, aveva annunciato di apprestarsi «a divenire una realtà culturale ed anche politica».

FABIO FILOMENI

Di fronte a questa ultima dichiarazione, abbastanza palese, Matteo Salvini si era affrettato a rimarcare che il futuro di Vannacci era nella Lega. […] il 19 e 20 settembre a Viterbo è stata organizzata la prima festa nazionale di ‘Noi con Vannacci’.

Piccola curiosità della comunicazione di Filomeni, strettissimo sodale dell’eurodeputato: si è rivolto ai soci e simpatizzanti con l’appellativo di “camerati”. Terminologia che il presidente del comitato ricollega sempre all’esperienza militare, ma le sue simpatie neofasciste sono note e non tutti i fan del generale sono soldati o ex tali. Un modo come un altro per giocare con le parole e lanciare messaggi al mondo della destra nostalgica.