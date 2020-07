VANNO RIAPERTI I MANICOMI - DOPO AVER RIEMPITO L’ITALIA DI GENI DELLA POLITICA COME TONTINELLI, BONAFEDE, AZZOLINA, BUFFAGNI, LEZZI, CASTELLI, RAGGI, APPENDINO, ETC., DAVIDE CASALEGGIO RIVENDICA IL SUO TALENTO: “CON ROUSSEAU ABBIAMO DIMOSTRATO CHE È POSSIBILE PER GLI ISCRITTI CANDIDARSI E SCEGLIERE I CANDIDATI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLE ELEZIONI” – MA LA CHICCA È UN’ALTRA: “HO MOLTI DUBBI SULLA LIBERTÀ DI STAMPA IN ITALIA. PIÙ CHE FACEBOOK E I SOCIAL, LE PIÙ GRANDI FAKE NEWS DI QUESTI ANNI PROVENGONO SEMPRE DAI MASS MEDIA TRADIZIONALI”

Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau, in una intervista esclusiva rilasciata al direttore del portale online Tpi.it Giulio Gambino - di cui sarà trasmessa un'anteprima questa sera durante la trasmissione tv In Onda su La7 e alcune altre pillole durante il Tpi Fest che si terrà dal 31 luglio al 2 agosto a Sabaudia (LT) - parla a tutto tondo di Recovery Fund, Sanità, Giuseppe Conte, Smart working e giornalismo.

"Dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili per l'emergenza, anche per la sanità. Ho dei dubbi sul fatto che la libertà di stampa in Italia sia libera. La democrazia partecipata dei 5stelle ha dimostrato che gli iscritti si possono candidare. Conte ha ricoperto un ruolo importante durante l'emergenza che ha gestito in modo attento. L'eredità di mio padre è una grande responsabilità".

"Dobbiamo recuperare risorse da tutte le fonti disponibili, anche per la sanità. Quello che è bizzarro è che nei primi mesi di quest’anno abbiamo speso meno di sanità rispetto l’anno precedente. Anche nella digitalizzazione della sanità noi andremo a spendere meno. Gli investimenti saranno necessari ma creeranno un risparmio nella gestione della sanità per cui dobbiamo pensare in modo chiaro come vogliamo spendere quei soldi.

Ho molti dubbi sulla libertà di stampa in Italia. Più che Facebook e i social, le più grandi fake news di questi anni provengono sempre dai mass media tradizionali. Con Rousseau abbiamo dimostrato che è possibile per gli iscritti candidarsi e scegliere i candidati che possono partecipare alle elezioni. Conte ha avuto un ruolo importante che ha dovuto gestire in modo attento. Non mi appassiona vedere la politica come una tifoseria. Oggi gestiamo la politica come una partita di calcio. Sicuramente l’eredità che mio padre mi ha lasciato dal punto di vista delle idee è importante, è una grande responsabilità”, dice Casaleggio nell’intervista.

