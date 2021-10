VARESE, L’ULTIMA SPIAGGIA DELLA LEGA - NELLA CITTÀ DI GIORGETTI SALVINI SI GIOCA IL TUTTO PER TUTTO AL BALLOTTAGGIO: NON È UN CASO CHE IL “CAPITONE” SIA ANDATO BEN QUATTRO VOLTE IN CAMPAGNA ELETTORALE PER SOSTENERE IL CANDIDATO SINDACO MATTEO BIANCHI - RICONQUISTARE VARESE, IN MANO AL CENTROSINISTRA, È SIMBOLICAMENTE FONDAMENTALE PER FAR FINTA CHE LE AMMINISTRATIVE NON SIANO STATE UNA SCONFITTA…

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per "la Repubblica"

(…) Il comizio dopo un giro al mercato di Matteo Salvini è appena finito, per riconquistare Varese al Carroccio serve soprattutto una cosa: far andare la gente a votare domenica e lunedì.

«È nato tutto qui, Varese valeva un po' come Pontida, era l'ombelico del mondo però oggi le cose sono cambiate, conta vincere qui come altrove», dice il senatore ed ex sottosegretario leghista Stefano Candiani. Sta distribuendo volantini con lo slogan #megliobianchi, il cognome del candidato.

«Meglio bianchi che...?». Neri? «Ma no, sempre a pensare male, rossi!», ride. In questo pezzo di Lombardia cominciò l'avventura di Umberto Bossi; poi si unì Roberto Maroni che infatti voleva chiudere la carriera in bellezza ricandidandosi sindaco, problemi di salute lo hanno fatto desistere; da qui arriva il ministro Giancarlo Giorgetti e a Varese è stato sindaco per due mandati Attilio Fontana, oggi governatore della Lombardia.

Insomma, che Varese sia una città come le altre per la Lega non ci crede nessuno e infatti per tirare la volata a Matteo Bianchi oltre a Salvini sono venuti proprio Fontana, il commissario regionale del Carroccio Fabrizio Cecchetti, si vede pure l'ex ministro Marco Bussetti, oltre a Candiani, anche lui originario di queste parti, della vicina Busto Arsizio.

Proprio a ridosso del primo turno la Lega aveva organizzato i propri Stati generali per il nord; e dove, se non a Varese. Salvini in questa campagna elettorale è andato tre volte e ieri è stata la quarta, per chiuderla ufficialmente e definitivamente. Le amministrative sono andate male dappertutto per la Lega, tentare di salvare Varese è simbolicamente fondamentale.

(…) Alle regionali del 2018 nel capoluogo la Lega prese il 24 per cento (9.600 voti), alle europee di due anni fa il 39,5 (14.300), dieci giorni fa il 14 per cento (4.600). L'uscente Davide Galimberti del Pd al primo turno è arrivato al 48 per cento, contro il 45 dell'avversario leghista. L'aria di riconferma per il centrosinistra allargato ai 5 Stelle - che però sono valsi pochissimo: l'1,6 per cento - ci sarebbe tutta. (…)

