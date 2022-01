I VELENI DI FERRONI - CHIACCHIERE IN LIBERTÀ TRA ESPONENTI DEL PD. L’ARGOMENTO È SEMPRE UNO, IL QUIRINALE. “NON DIMENTICHIAMOCI DI VALORIZZARE IL SETTORE LEGATO ALLA SICUREZZA, È STRATEGICO QUANDO SI PARLA DEL COLLE: UN NOME CHE VEDREI BENE È QUELLO DI FRANCO GABRIELLI”, DICE UN VECCHIO PARLAMENTARE - I DISSIDI CALCISTICI TRA MAURIZIO MANNONI E GIOVANNA BOTTERI - PER LUCIA ANNUNZIATA GLI SPOT FANNO DIVENTARE ADULTI…

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

lucia annunziata

PER L’ANNUNZIATA GLI SPOT FANNO DIVENTARE ADULTI

Davvero singolare la frase pronunciata da Lucia Annunziata, nel bel mezzo della sua trasmissione televisiva su Rai3: “Siamo diventati adulti, anche noi abbiamo la pubblicità”. Roba da far rivoltare nella tomba Federico Fellini, che urlava “non si interrompe un’emozione”, protestando contro gli spot in mezzo ai film.

FRANCO GABRIELLI

Comunque, per la gioia dell’ex presidente della Rai, al centro di “Mezz’ora in più” sono andati in onda spazi pubblicitari di una ditta di cucine, di un mucolitico, quindi uno spot aziendale Rai, poi la promozione di un prodotto per la pelle secca e, infine, Jack lo squartatore.

SERGIO MATTARELLA FRANCO GABRIELLI

Ovvero, un libro dedicato all’assassino seriale che terrorizzò Londra. Subito dopo Jack, ecco Paolo Mieli, definito amabilmente da Annunziata come il suo “co-conduttore”. Chissà, forse gli spot sono merito suo…

***

PD, C’E’ ANCHE LA CARTA FRANCO GABRIELLI

ACHILLE SERRA

Chiacchiere in libertà tra esponenti del Pd. L’argomento è sempre uno, il Quirinale. “Non dimentichiamoci di valorizzare il settore legato alla sicurezza, è strategico quando si parla del Colle: un nome che vedrei bene è quello di Franco Gabrielli”, dice un vecchio parlamentare.

A ruota, un collega butta nella mischia un altro nome: “E perché non parliamo di Achille Serra? Una persona seria, che è già stato parlamentare, capace di mettere d’accordo destra e sinistra. Un vero galantuomo”.

gianni de gennaro

Non poteva mancare un terzo parere: “Ma allora, visto che ci siamo, c’è Gianni De Gennaro, classe 1948, ex presidente di Leonardo, stimatissimo negli Stati Uniti”. A questo punto, torna a parlare il primo: “De Gennaro? Mi sa che non hai letto il libro di Ilda Boccassini”. La riunione si scioglie.

***

DI MAIO E LA SCONFITTA DI ASMARA

LUIGI DI MAIO A OTTO E MEZZO

La politica estera si fa anche con le scuole, quelle sparse nel mondo per insegnare a tutti la lingua italiana (e non solo). E’ quello che viene definito dagli ambasciatori come “soft power”, ovvero una strategia intelligente per entrare nel cuore e nella mente delle altre nazioni, utilizzando innanzitutto le “armi” della cultura e dell’istruzione (Francia e Spagna possono essere citati come paesi “maestri” di questa raffinata filosofia).

Alla Farnesina viene vista come una sconfitta la chiusura dell’Istituto Italiano Omnicomprensivo di Asmara, una scuola italiana che aveva cresciuto e formato generazioni di eritrei, a partire dal 1903. Quelle aule erano viste come il migliore esempio della cooperazione culturale con l’Eritrea, ma ora sono state chiuse. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio non ha niente da dire?

MASSIMILIANO OSSINI

***

CUCINELLI DI BIANCO A LINEA BIANCA

Dove c’è Massimiliano Ossini c’è il bianco. Una trasmissione su Rai1, “Linea Bianca”, e poi su Rai2 lo scenario del Monte Bianco, con “Kalipè – A passo d’uomo”. Ma il conduttore ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo sabato pomeriggio, quando a “Linea Bianca” ha mostrato lo stilista Brunello Cucinelli nel suo “regno” di Solomeo, in Umbria.

maurizio mannoni

Tra le immancabili citazioni di Aristotele e Platone, il mago del cashmere è apparso vestito di bianco, guardando il “Monumento alla dignità dell’uomo”. Non a caso lo chiamano “il papa della moda”. Applausi.

***

METTI IL PALLONE TRA MANNONI E BOTTERI

C’è anche il pallone, dietro le quinte di ogni trasmissione. E si sa, in Italia la fede calcistica può anche superare quella religiosa: mai andati in onda, vengono raccontati dei divertenti siparietti avvenuti con protagonisti Maurizio Mannoni e Giovanna Botteri, a “Linea notte”, su Rai3. Il conduttore è un tifoso storico dell’Inter, l’inviata una “sfegatata” laziale, alla faccia di chi dice che tutti gli aquilotti sono solo di destra…

GIOVANNA BOTTERI lucia annunziata foto di bacco MASSIMILIANO OSSINI GIANNI DE GENNARO