I VELENI DI FERRONI - IL CONSIGLIERE DIPLOMATICO DI MARIO DRAGHI LUIGI MATTIOLO È A PALAZZO CHIGI È SOPRANNOMINATO “IL MARATONETA”: È FACILE INCONTRARLO MENTRE COMPIE A PIEDI, A LUNGHE FALCATE, LE SALITE CHE PORTANO DA LARGO CHIGI A VIA SISTINA - MARCO BUCCI COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE DI GENOVA FINO AL 2024 – PATUANELLI OGGI È IN “ZONA PALENZONA” – ROMANO PRODI LAUREA L’EX AD E PRESIDENTE DI GOOGLE ERIC SCHMIDT A BOLOGNA

CAPOTONDI, UN PODCAST PER LA CONSULTA

Chi ha detto che la Corte Costituzionale è un’istituzione non al passo con i tempi?

“I rischi delle nuove tecnologie e le tutele costituzionali” è il tema proposto dall’attrice (e vicepresidente della Lega Pro) Cristiana Capotondi per la serie di podcast della Consulta. A rispondere è il giudice costituzionale Francesco Viganò.

Tutto sul sito istituzionale, nella pagina “La Libreria dei podcast della Corte Costituzionale”. E l’8 settembre, in occasione della Giornata mondiale dell’alfabetizzazione e della cultura, la Corte incontrerà a Palazzo della Consulta, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, tutti i protagonisti degli incontri in podcast.

L’evento si concluderà con un concerto di Nicola Piovani, premio Oscar e nuovo Accademico di Santa Cecilia, nonché uno dei protagonisti degli incontri.

PRODI LAUREA SCHMIDT, EX CAPO GOOGLE

L’ex premier Giuliano Amato ricorda benissimo un episodio avvenuto tanti anni fa, quando in un ricevimento esclusivo un signore a lui del tutto sconosciuto venne omaggiato come un capo di stato: era Eric Schmidt, co-fondatore di Schmidt Futures e per lungo tempo amministratore delegato e presidente di Google, che riceverà il prossimo 10 settembre la laurea ad honorem in direzione aziendale da parte dell'università di Bologna.

Quel giorno Schmidt pronuncerà la sua lectio magistralis davanti a 1.500 partecipanti ai master di Bologna Business School (Bbs): lo farà in piazza Maggiore, subito prima della Graduation 2020-2021 di Bologna Business School, l'evento che segna la conclusione del percorso di apprendimento dei partecipanti ai master universitari ed executive della business school dell'Alma Mater.

All'iniziativa parteciperanno il rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini, il Dean di Bbs Massimo Bergami, il presidente del collegio di indirizzo di Bbs Romano Prodi, e il direttore del dipartimento di Scienze aziendali dell'Università di Bologna Angelo Paletta. E magari, se lo invitano, viene anche il “dottor Sottile”.

GENOVA, BUCCI COMMISSARIO FINO AL 2024

La struttura commissariale per la ricostruzione del Viadotto Polcevera, istituita dopo il crollo di Ponte Morandi a Genova, è prorogabile fino al 31 dicembre 2024. È quanto previsto all'interno del decreto legge infrastrutture approvato ieri dal Consiglio dei ministri: fino ad ora la scadenza della struttura commissariale guidata dal sindaco Marco Bucci era fissata al 4 ottobre.

“Al fine di consentire il completamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario nominato in relazione al crollo del viadotto Polcevera si prevede la possibilità di proroga o rinnovo dell'incarico commissariale fino al 31 dicembre 2024", si legge nel decreto. Bucci si è appena ricandidato a sindaco di Genova, e il suo mandato scade a giugno 2022.

MATTIOLO, MARATONETA DI PALAZZO CHIGI

Luigi Mattiolo è il consigliere diplomatico di Mario Draghi, ed a Palazzo Chigi è soprannominato “il maratoneta”: è facile incontrarlo mentre compie a piedi, a lunghe falcate, le salite che portano da largo Chigi a via Sistina.

Per qualcuno, Mattiolo è molto somigliante all’ex direttore dell’Ansa Giampiero Gramaglia, ma alla presidenza del Consiglio sussurrano un metodo scientifico per evitare questo scambio di persona: “Luigi è una persona di straordinaria eleganza, lui non lo vedrete mai indossare i calzini bianchi”.

PATUANELLI OGGI È IN “ZONA PALENZONA”

Il ministro delle Politiche agricole alimentare e forestali Stefano Patuanelli oggi si recherà in Piemonte, dove parteciperà alla conferenza di apertura degli Acqui Wine Days e alla presentazione della Strada del vino.

La visita ad alcune cantine del territorio sarà anche l'occasione per incontrare diversi imprenditori della filiera del vino e sindaci della provincia di Alessandria. Già sindaco e presidente della provincia di Alessandria, c’è un personaggio molto influente che il grillino Patuanelli potrà incontrare, magari lontano dai riflettori: Fabrizio Palenzona. Il dettaglio del programma?

Si comincerà con una visita della Cantina Marenco a Strevi, quindi alla Cantina Cuvage ad Acqui Terme. Seguirà conferenza di apertura degli Acqui Wine Days e presentazione Strada del vino a Villa Ottolenghi, Infine l’incontro con i sindsci e gli agricoltori del territorio a Castelnuovo Scrivia. Cin cin!

