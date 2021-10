I VELENI DI FERRONI - EUGENIO SCALFARI FECE CORNUTO FEDERICO FELLINI, “RUBANDOGLI” UNA DONNA, NADIA. LA PROVA? UNA LETTERA CHE LO STESSO SCALFARI INVIA ALL’AMICO DI SEMPRE, ITALO CALVINO: IL GIOVANE EUGENIO ECCITATISSIMO RACCONTA LA CONQUISTA DI NADIA, FIDANZATA DEL POVERO FEDERICO, IGNARO DI TUTTO - IL SEGRETO RIVELATO DALLE FIGLIE NEL DOCU-FILM “SCALFARI, A SENTIMENTAL JOURNEY”

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

CASINI PUNTA AL QUIRINALE E RICORDA DONAT-CATTIN

“La marcia di Pier Ferdinando Casini verso il Quirinale prosegue, inesorabile”, ha detto un antico esponente della Dc leggendo l’invito del prossimo convegno dell’Istituto Luigi Sturzo.

Di che si tratta? L’ex presidente della Camera dei Deputati, Casini, sarà il protagonista della presentazione del libro scritto da Giorgio Aimetti intitolato “Carlo Donat-Cattin. La vita e le idee di un democristiano scomodo”, in programma domani pomeriggio nella sede dell’istituto, nella romana via delle Coppelle.

Oltre a Casini parleranno, tra gli altri, il quirinalizio Gianfranco Astori, Marcello Sorgi e Francesco Malgeri, coordinerà il dibattito Maria Pia Donat-Cattin. Un appuntamento imperdibile.

SCALFARI RUBÒ UNA DONNA A FELLINI

Eugenio Scalfari fece cornuto Federico Fellini, “rubandogli” una donna, Nadia. È uno dei tanti piccoli segreti che le figlie del fondatore del quotidiano “la Repubblica”, Enrica e Donata, consegnano alla storia nel film-documentario intitolato “Scalfari, a sentimental journey”.

La prova? Una lettera che lo stesso Scalfari invia all’amico di sempre, Italo Calvino: il giovane Eugenio si vanta di aver messo le corna a Fellini, ed eccitatissimo racconta la conquista di Nadia, fidanzata del povero Federico, ignaro di tutto.

E il giornalista “dongiovanni” che parla sempre di etica si prende sonore bacchettare da Calvino, che rispondendogli lo invita a ben altri comportamenti, piuttosto che insidiare le ragazze degli amici.

FICO E IL BRACCONAGGIO ITTICO

Questa settimana la Camera dei Deputati presieduta da Roberto Fico si occuperà di bracconaggio ittico. In commissione agricoltura, in sede di audizioni informali saranno ascoltati in videoconferenza il Comandante del Raggruppamento Carabinieri Cites, generale di brigata Massimiliano Conti, e rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), della Federazione italiana operatori della pesca sportiva (Fiops) e di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (Agci Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), nell’ambito dell’esame della proposta di legge 2328, approvata dalla nona commissione permanente del Senato, recante modifiche alla legge in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.

EUGENIO SCALFARI - CARLO CARACCIOLO - MARIO FORMENTON

LA RUSSA, GERE E JERRY LEWIS

Il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa è stato ospite di Francesco Facchinetti e Sabrina Scampini nel programma “105 Kaos” in onda su Radio 105. Cosa ha detto? “Fa ridere che Richard Gere venga a testimoniare contro Matteo Salvini.

E Jerry Lewis quando lo facciamo venire? E Gianni e Pinotto? Richard Gere non vive qui. Noi abbiamo contestato che sia una cosa seria. Sì che è uno che cerca visibilità: Richard Gere ormai non conta più come prima. Cerca visibilità nel senso che cerca di essere al passo con i tempi, cerca di essere in sintonia con chi dice che gli immigrati sono la cosa più bella del mondo, che Greta è la ragazza più bella del mondo, in sintonia con la maggioranza. Lui è un attore. Non deve fare le battaglie”.

meme su giorgia meloni e richard gere

ATAC SBAGLIA L’ACCENTO DI MONTEZEMOLO

“Montezemòlo”: sugli autobus della linea 913 di Roma si ride, quando una voce di chissà quale nazione indica la fermata successiva.

Ma non c’è solo Montezemolo, in questo il comandante del Fronte Militare Clandestino Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo ucciso nel 1944 ed al quale è intitolata un largo all’inizio di viale Medaglie d’Oro, anche via del Tritone subisce un’onta. Si, perché la voce anonima recita “Tritòne”, con l’accento sulla “o”. Urge un intervento del nuovo sindaco Roberto Gualtieri: almeno lui, che è uno storico, faccia rispettare i nomi della città.

CINGOLANI VUOLE IL NUCLEARE

Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica del governo presieduto da Draghi, ha aperto ieri i lavori di #ForumAutoMotive all’hotel Melià di Milano: “Il nucleare pulito, quello di quarta generazione al quale stanno lavorando le grandi nazioni, va tenuto presente come alternativa alle energie rinnovabili.

Sono tecnologie in fase di sviluppo, dobbiamo guardarci dentro, anche se sarà difficile che possa diventare una realtà entro i prossimi 10 anni. Possiamo contare su nuove tecnologie che danno sicurezza: utilizzano materiali diversi dall’uranio ed effettuano il raffreddamento con minerali, non con acqua.

Senza dimenticare che potrebbero assicurare la produzione di 350 megawatt in una centrale dalle dimensioni di un container, per questo non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuna tecnologia”.

ORA FRANCESCHINI GUARDA VERSO L’AFRICA

“Mi piacerebbe che, oltre al programma Erasmus, fosse varato un programma nazionale per studenti tra l’Italia e l’Africa, per aiutare lo scambio delle conoscenze: l’unico strumento che può aiutare a superare le diffidenze, aiutare a trovare obiettivi comuni, vivere i problemi dell’altro Paese come fossero i propri.

Questa prospettiva è stata al centro dei lavori del G20 cultura, che s’è tenuto lo scorso luglio a Roma, che ha prodotto un documento condiviso e sottoscritto da tutti i Paesi partecipanti”.

Lo ha detto ieri il ministro della Cultura Dario Franceschini nel corso del suo intervento al summit Ue-Africa per le piccole e medie imprese, organizzato da Confapi e da Cea-pme, la Confederazione europea delle Pmi, a Roma nella Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea.

