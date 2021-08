I VELENI DI FERRONI – SIENA NON TURBA LE NOTTI SOLTANTO A ENRICO LETTA, MA ANCHE A FRANCESCHINI: SU-DARIO STA CERCANDO UN DIRETTORE PER LA PINACOTECA NAZIONALE DELLA CITTÀ DI MPS. LA CANDIDATURA VA PRESENTATE ENTRO IL 10 SETTEMBRE: IN PIENISSIMA CAMPAGNA ELETTORALE! – GUALTIERI A CINECITTÀ PENSA A MICHETTI…

Estratto dell’articolo di Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

FRANCESCHINI PROPRIO ORA CERCA DIRETTORI DI MUSEI A SIENA

Non c’è solo Enrico Letta ad avere in mente la città di Siena, candidandosi al seggio sgomberato da Pier Carlo Padoan, ora si è aggiunto pure il ministro della Cultura Dario Franceschini.

Sì, perché il titolare del dicastero di via del Collegio Romano proprio adesso ha indetto una selezione pubblica internazionale per il conferimento dell’incarico di direttore di livello dirigenziale non generale della Pinacoteca nazionale di Siena.

Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare la propria candidatura entro le ore 12 del giorno 10 settembre, quindi in piena campagna elettorale senese, e la “retribuzione annua lorda prevista (...) è pari a euro 83.142,69, più eventuale retribuzione di risultato, dipendente dalla valutazione annuale del direttore e dall’ammontare del fondo disponibile, per un importo fino a un massimo di euro 15.000,00”.

I candidati saranno numerosi, vista la straordinaria collezione presente nelle sale di quel museo. Ma quando si concluderà la procedura? Entro il 31 gennaio 2022. “Riepilogando: il vincitore si saprà a risultato elettorale ormai conosciuto, ma la domanda per aspirare alla direzione della Pinacoteca nazionale di Siena va presentata a un ministero guidato da uno dei massimi esponenti del Pd proprio quando c’è il segretario del Pd che corre per il seggio locale. Non suona bene questa cosa”, maligna un aspirante candidato.

GUALTIERI A CINECITTA’ HA IN TESTA MICHETTI

Roberto Gualtieri, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del Comune di Roma è stato accolto dall’amministratore delegato di Cinecittà Nicola Maccanico negli studios. Nell’ampio tour, Gualtieri ha fatto tappa nei teatri dove sono in allestimento nuove produzioni, in particolare nel teatro 6 dotato di tecnologia per la virtual production, e sul grande set all’aperto di Roma antica.

Proprio qui è uscito fuori il lato meno conosciuto del candidato del Pd, ovvero la sua vena umoristica: vedendo le scene dedicate ai film sulla romanità di una volta, Gualtieri ha detto che erano perfette per accogliere il suo avversario, Enrico Michetti, e non lui.