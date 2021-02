I VELENI DI FERRONI – MARIO DRAGHI NON LO SA, MA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI LA SUA RESISTENZA IN AULA È STATA LODATA DA TUTTI, TANTO CHE ALCUNI HANNO PROPOSTO DI CONFERIRGLI L’AMBITISSIMO PREMIO “VESCICA DI FERRO”, QUELLO DEDICATO A CHI RIMANE AL PROPRIO POSTO PER ORE E ORE SENZA ANDARE AL GABINETTO…

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

MARIO DRAGHI ALLA CAMERA

Draghi non molla mai, neanche per andare in bagno

Mario Draghi non lo sa, ma alla Camera dei deputati la sua resistenza in aula è stata lodata da tutti, tanto che alcuni hanno proposto di conferirgli l’ambitissimo premio “vescica di ferro”, quello dedicato a chi rimane al proprio posto per ore e ore senza andare al gabinetto. Ha ascoltato tutti, però l’ex governatore della Bce a un certo punto si è deciso a cambiare la mascherina.

MARIO DRAGHI PARLA ALLA CAMERA

Roberto Fico, invece, si è assentato dalla presidenza dell’assemblea, cedendo il ruolo a Maria Elena Spadoni, sempre grillina. Durante questa gestione dell’aula è stato assegnato un riconoscimento alla “transizione tecnologica” a Michele Bordo del Pd, per aver letto il testo dal tablet, senza utilizzare foglietti e appunti vari: un deputato 4.0 a tutti gli effetti.

maria edera spadoni 3

Prima e dopo di lui tra i colleghi onorevoli non è passato inosservato il grillino Riccardo Ricciardi che nel suo discorso ha citato “le parole di un grande uomo, Giuseppe Conte”, Tommaso Foti di Fratelli d’Italia per l’oratoria ciceroniana, la forzista Annagrazia Calabria per aver inserito Papa Francesco nel suo intervento. Amen.

***

Canfora a quota 100. Di libri

LUCIANO CANFORA

Luciano Canfora superstar, quando appare dal piccolo schermo, anche per la quantità di volumi visibili alle sue spalle. Addirittura con i cento libri del Dizionario bibliografico degli italiani, che ormai hanno riempito ogni spazio disponibile, “sia in piedi che sdraiati”, come commenta un suo vecchio amico del fu Pci.

LA PUPA E IL SECCHIONE - I NUOVI CESTINI DELLA RAGGI BY CARLI

A proposito, Canfora, tra i vecchi compagni, viene soprannominato “Mario”, come il personaggio interpretato da Vittorio Gassman nel film “La terrazza” di Ettore Scola. In effetti, la somiglianza è impressionante.

***

Corte dei Conti, Raggi ripulisce

Grandi pulizie negli storici giardini di viale Mazzini, a Roma, roba da far scatenare gli applausi anche dall’architetto Raffaele de Vico, dall’aldilà: ma come mai Virginia Raggi nei giorni scorsi ha fatto potare gli alberi e spazzare le aree verdi, con tanto di nastri con la scritta Comune di Roma? Semplice, oggi proprio in quella strada c’è l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, dove sono attesi il capo dello Stato Sergio Mattarella e il neo presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi. E bisogna fare bella figura con il nuovo premier...

sygmund app

***

Agli italiani serve Freud

Agli italiani serve Freud. Detto e fatto: nasce l’app Sygmund, uno “psicologo on demand” che offre la possibilità di un consulto in qualsiasi momento della giornata. Stando a una rilevazione condotta dall’istituto Piepoli, lo stress degli italiani è agli stessi livelli del primo lockdown.

sygmund app

E le emozioni dominanti continuano ad essere nervosismo, agitazione ed ansia, secondo Eurodap. Per Alessandro De Carlo, il docente universitario che ha sviluppato il software che raggruppa centinaia di psicologi che operano da tutta Italia, “ansia e stress sono diretta conseguenza dell’incertezza, la pandemia ha tolto certezze fondamentali e questo porta la gran parte elle persone a sentirsi smarrite”.

***

GIOVANNI BUSI CONSORZIO VINO CHIANTI

Vino Chianti per Biden

Il Chianti è uno dei vini più amati negli Stati Uniti. E non da oggi: basta andare a vedere le vecchie serie televisive del “Tenente Colombo”, con l’indimenticato Peter Falk, per comprendere la popolarità di una delle eccellenze toscane più famose nell’America che oggi ha come numero uno Joe Biden. Così il presidente del Consorzio Vino Chianti Giovanni Busi ha incontrato il console generale Usa a Firenze, Ragini Gupta. Tra gli obiettivi, incentivare “gli scambi culturali, turistici e commerciali tra la Toscana e gli Usa, già di lunga data”. Un’ora e mezza di colloquio, perché il vino “non è solo un prodotto, ma racconta la cultura e la tradizione toscana”.

paola balducci

***

C’è la Balducci ai Crociferi

È accaduto qualche giorno fa, dietro la galleria Alberto Sordi: una bella signora bionda chiede a numerosi passanti “dove è via dei Crociferi”. Fino ad arrivare ai giovani camerieri di un locale, che finalmente le indicano la strada cercata. Lei ringrazia, lodandoli a più non posso, prodigandosi di auguri per il loro futuro. Chi era? Paola Balducci, che Wikipedia indica come “politica e giurista italiana”.

sygmund app 2