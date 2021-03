I VELENI DI FERRONI – SE DOVEVA ESSERE UN’ANTICIPAZIONE DELLA FESTA DELLA DONNA, LUCIA ANNUNZIATA L’HA FATTA DAVVERO GROSSA, DOMENICA, NELLA SUA TRASMISSIONE SU RAI3, AGGETTIVANDO COME “PRIVILEGIATA” LETIZIA MORATTI – IN RAI GIRA UNA FOTO DELLA GRILLINA DALILA NESCI, SOTTOSEGRETARIO PER IL SUD, TRA L’AMMINISTRATORE DELEGATO FABRIZIO SALINI E IL PRESIDENTE MARCELLO FOA…

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

alessandro profumo

Nuovi e vecchi manager Unicredit uniti dalla campagna piacentina

Della banca di piazza Gae Aulenti, uno è stato a lungo amministratore delegato, l’altro per poco tempo la traghetta: Alessandro Profumo, il primo, ha fatto la storia (più o meno criticata) di Unicredit, Ranieri de Marchis, il secondo, si occupa della cronaca, in attesa dell’insediamento ufficiale del designato Andrea Orcel.

Ranieri de Marchis

Però sia Profumo che de Marchis (tifoso sia del Real Madrid che della Lazio) sono uniti dalla passione per la campagna, che poi è la stessa, quella piacentina. Per la precisione, è l’amore per la val Tidone che li accomuna, attirati da vini e cucina.

Luogo caro anche a un altro ex numero uno dell’istituto di credito, Federico Ghizzoni, che però a Piacenza ci è nato, a differenza di Profumo e de Marchis. Comunque, come dicono sempre i locali, “quando si passa per Ziano è facile incontrarsi”.

***

Per Annunziata Moratti è una “privilegiata”

LETIZIA MORATTI LUCIA ANNUNZIATA

Cosa succede se una donna accusa un’altra donna di essere una “privilegiata”? Lo ha ripetuto più volte, quel termine che evoca immediatamente la “casta”: se doveva essere un’anticipazione della festa della donna, Lucia Annunziata l’ha fatta davvero grossa, domenica, nella sua trasmissione su Rai3, aggettivando come “privilegiata” Letizia Moratti.

MARCELLO FOA DALILA NESCI FABRIZIO SALINI

Un colpo basso, tra l’altro da ex presidente Rai a ex presidente Rai, che puzza di lotta di classe sessantottina, evidente segnale di antiche invidie e antipatie mai sopite, dove la borghesia è “nemica del popolo”: Moratti è stata esemplare, non si è abbassata al livello della conduttrice e ha glissato con innata eleganza l’accusa. È proprio vero che la peggiore nemica di una donna è sempre un’altra donna. E se poi c’è di mezzo il potere...

***

In Rai metti la Nesci accanto a Salini

dalila nesci balla la tarantella a un giorno da pecora 2

Dalila Nesci, calabrese doc nata a Tropea nel 1986, grillina, ora è sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione territoriale nel governo Draghi. Alla Rai c’è chi ha subito tirato fuori un’immagine di Nesci tra l’amministratore delegato Fabrizio Salini e il presidente Marcello Foa. Era una fotografia di due anni fa, scattata in occasione di un seminario ospitato a Montecitorio e intitolato “Comunicare il cambiamento. La Rai e la Rete”. Non c’è che dire, tra viale Mazzini e Saxa Rubra nessuno cestina le copie di Prima Comunicazione, il mensile che pubblicò l’immagine realizzata da un fotografo LaPresse.

***

vincenzo novari daniela ferolla

Novari, quando il manager ha un cuore

E poi dicono che i manager non hanno un cuore. Vincenzo Novari, amministratore delegato di Milano-Cortina 2026, già alla guida di 3 Italia, e prima in Omnitel, L’Oreal, Johnson Wax, Saiwa, ha pianto a lungo per Okira, quattrozampe di casa.

Le parole di Novari testimoniano che anche l’addio a un cane può essere straziante, tanto da scrivere: “Ciao Okira, con te ho scoperto un mondo. Sei stata la nostra fedele compagna per 10 anni”.

carlo tognoli 2

Non mancano i ricordi: “Tornando a casa avevi la tua folle routine di benvenuto. Due corse avanti e indietro e poi ferma. Bloccata sotto il tavolo”. E l’ultimo saluto: “Senza un latrato, senza un lamento, senza abbaiare. Ci hai lasciato soli, in silenzio. Grazie Okira, maestra di un pezzetto della mia vita”. Applausi. E lacrime.

***

Anche a Roma ricordano Tognoli

C’è anche un ricordo dello scomparso Carlo Tognoli, sindaco amatissimo di una Milano che cresceva senza sosta, in una teca della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, nella mostra “Out of focus” aperta da ieri e visibile fino al prossimo 2 maggio. Il merito è del volume di Immagini di Gabriele Basilico, “Milano ritratti di fabbriche”, edito da Sugarco, che in copertina evoca i testi di Marco Romano e di Carlo Bertelli, con la prefazione dell’indimenticabile Tognolino. Altri tempi.