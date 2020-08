I VELENI DI FERRONI – SE NE SONO ACCORTI IN POCHI, MA L’EX DIRETTORE DI “EUROPA” STEFANO MENICHINI È ARRIVATO ALLA CORTE DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA ROBERTO GUALTIERI IN QUALITÀ DI PORTAVOCE – FONTANA PENSA AL GRAN PREMIO DI MONZA (COVID PERMETTENDO) – A DOGLIANI CAIRO, DE BENEDETTI E ANDREA FABIANO –STEFANO BORLETTI SI È TOLTO UN BEL SASSO DALLA SCARPA, GRAZIE A UN NECROLOGIO...

Gianfranco Ferroni per “il Tempo”

stefano menichini

Gualtieri trova posto a Menichini

Pochi se ne sono accorti, come sempre accade con le nomine ferragostane: alla corte del ministro dell’economia Roberto Gualtieri è arrivato Stefano Menichini, in qualità di portavoce. In passato ha lavorato per Graziano Delrio, Francesco Rutelli, Giuliano Amato e Laura Boldrini.

Anche Menichini proviene dalla gloriosa scuola del Manifesto, come per esempio Gianni Riotta. A proposito, un suo grande amico e collega, Guido Moltedo, con il quale oltre alle scrivanie di via Tomacelli del quotidiano comunista ha condiviso anche la redazione di Europa, ora appare spesso a commentare “i giornali del giorno dopo” nelle rassegne stampa notturne.

roberto gualtieri 1

Moltedo guida “ytali”, definita “rivista plurale online”, dove si possono leggere testi, tra gli altri, di Umberto De Giovannangeli, Aldo Garzia e Riccardo Cristiano. E dove uno degli argomenti centrali del sito è la città di Venezia.

***

Fontana pensa al Gran Premio di Monza

GUIDO MOLTEDO

Dopo il Covid-19, il presidente della regione Lombardia pensa al Formula 1 Gran Premio Heineken d’Italia 2020. Domenica 6 settembre a Monza si correrà con le auto più veloci del mondo, anche per ringraziare gli “eroi del Covid”.

Lo stesso Fontana ha detto: “Quello che vivremo quest’anno sarà certamente un Gran Premio tra i più ‘strani’ di sempre. Il virus, infatti, non permetterà al pubblico di essere presente a Monza e sappiamo benissimo come proprio la presenza degli appassionati sia da sempre un elemento fondamentale dell'evento brianzolo.

ATTILIO FONTANA GP MONZA

Da parte nostra, come regione Lombardia, continuiamo e continueremo a essere al fianco di quella che è certamente una delle manifestazioni sportive italiane più importanti a livello mondiale. Molto di più di una gara, una fantastica vetrina per affermare la concretezza e la bellezza della nostra Lombardia.

Sicuri che anche dagli schermi televisivi potremo assistere a una gara emozionante, l’augurio è di tornare a far rivivere presto le tribune e il ‘prato’ di Monza in un autodromo che resta un'assoluta eccellenza della Lombardia e dell'Italia intera”.

stefano menichini

Non c’era solo Fontana alla presentazione: non poteva mancare il numero uno del Coni Giovanni Malagò, il Presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa, il presidente di Autodromo Nazionale Monza Giuseppe Redaelli e il sindaco di Monza Dario Allevi.

***

A Dogliani per Tim torna Andrea Fabiano

andrea fabiano

Grazie al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, in provincia di Cuneo, torna Andrea Fabiano, ex Rai, dove dirigeva la prima rete, e oggi in forza a Tim. La kermesse torna in presenza con una formula più raccolta per numero di incontri e pubblico ammesso, circa 300 persone in tutto, dal 4 al 6 settembre.

amadeus diletta leotta 1

Non mancheranno Urbano Cairo e Carlo De Benedetti, che presenterà in anteprima il suo nuovo quotidiano "Domani", il cui debutto in edicola e on line è previsto a metà settembre. E si faranno vivi anche Amadeus e Diletta Leotta, il patron di Slow Food Carlin Petrini e il meteorologo Luca Mercalli.

carlo de benedetti

Del futuro della televisione, tra serialità, digitale e on demand si parlerà il 5 settembre nel corso di un panel curato da Tim, main sponsor della manifestazione, che vedrà tra i protagonisti Fabiano in qualità di responsabile Multimedia di Tim, l’amministratore delegato Lux Vide Luca Bernabei e il direttore di RaiNews24 Andrea Vianello.

Atteso a Dogliani anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Informazione e all'Editoria, Andrea Martella. Forse arriverà anche il numero uno di Tim, Luigi Gubitosi. Perché a lui le produzioni televisive interessano sempre.

stefano menichini saluta la moglie

***

Borletti, avvocati perfetti

Stefano Borletti si è tolto un bel sasso dalla scarpa, grazie ad un necrologio scritto per ricordare un principe del foro, Umberto Tracanella, appena scomparso. Borletti ha voluto elogiare Tracanella, “avvocato di alta professionalità e rara rettitudine”, ringraziandolo “per aver risolto col suo intervento situazioni buie e angosciose causate da chi lo aveva preceduto”. Non viene fatto il nome del precedente legale, ma a Milano tutti sanno di chi stava parlando Borletti.

UMBERTO TRACANELLA