PER AFFRONTARE IL SEMESTRE BIANCO CASINI SI ALLENA A VIA DEL CORSO

Via del Corso, una tranquilla tarda mattinata caratterizzata dal caldo: la strada romana è divisa in due, guardando verso piazza Venezia chi cerca l’ombra sta a sinistra, mentre gli amanti del sole, pochi visto che quasi tutti i passanti indossano giacca e cravatta avendo come meta i palazzi della politica, si mettono a destra. All’improvviso, sul lato sinistro, poco dopo largo Goldoni, da dietro ecco che arriva una voce tonante che urla “sono offeso, sono offeso”.

È riconoscibilissima, si tratta di quella appartenente all’ugola di Pier Ferdinando Casini. Sorpassa il sottoscritto a destra, con una falcata da runner: ma la notizia è che Casini indossa un abbigliamento da perfetto corridore. Scarpe tecniche da atleta, calzoncini corti, maglietta da maratoneta “vintage” e cappellino rosso con visiera, l’ex presidente della Camera dei deputati sperpera la sua capacità oratoria al cellulare, ripetendo “sono offeso, sono offeso”.

PIERFERDINANDO CASINI A UN GIORNO DA PECORA

Chi se lo ritrova davanti non crede ai propri occhi e dice “ma è proprio Casini quello lì?”, non avendo mai ammirato l’eterno democristiano in costume da sportivo. Si, era lui. Quella del semestre bianco sarà una lunga corsa, servirà un fisico bestiale.

UNA MUTUA SANITARIA PER VIETTI

Gli anni passano anche per l’ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Michele Vietti: ora è stato nominato presidente del collegio dei probiviri della Mutua sanitaria Cesare Pozzo. La sua candidatura è stata proposta dal nuovo consiglio d’amministrazione della Società di Mutuo soccorso Cesare Pozzo e approvata all’unanimità dall’assemblea dei delegati dei soci.

ANDREA AGNELLI E LA SUPER LEGA - MEME

LA JUVENTUS DI AGNELLI ASSUME

Calciatori? Non solo. La Juventus di Andrea Agnelli ha pronta una campagna di assunzioni di nuove figure professionali, e per questo seleziona personale a tempo determinato e indeterminato, avendo come obiettivo giovani da inserire in stage e collaborazioni occasionali, cercando “athletic performance intern” con laurea magistrale in scienze motorie e un “partnership activation account” laureato in economia, gestione, marketing e comunicazione. La sede di lavoro è Torino, presso l’headquarter del club sportivo, il training center di Vinovo e gli store juventini.

QUADARELLA, TRA MEDAGLIA E LAUREA

“Una medaglia di bronzo che vale quanto un oro”. Simona Quadarella ha compiuto un’impresa alle olimpiadi di Tokyo negli 800 stile libero. La ventiduenne romana, però, ottiene grandi risultati non solo nello sport agonistico.

È anche una brillante studentessa, iscritta al corso di laurea in “Innovative Technologies for Digital Communication” alla Link Campus University, ateneo che ha già tra le sue fila tanti sportivi, come Edoardo Giorgetti, Margherita Granbassi, Silvia Salis e Margherita Panziera, anche lei tra le punte di diamante azzurre ai giochi che si stanno svolgendo in Giappone.

L’università ha recentemente rinnovato con il Coni un protocollo d’intesa per l’organizzazione di programmi rivolti alla formazione di sportivi e dirigenti. “Quadarella”, commenta il Rettore della Link Campus, Carlo Alberto Giusti, “era già stata grande protagonista ai recenti Europei di Budapest. La medaglia olimpica, però, ha davvero il sapore dell’impresa. Siamo molto orgogliosi di averla con noi, anche per testimoniare il fortissimo legame dell’ateneo con il mondo dello sport”.

MARCO GIALLINI GIRA TRA ROMA E CETONA

Sono in corso le riprese del film “La mia ombra è tua”, regia di Eugenio Cappuccio, pellicola tratta dall'omonimo romanzo di Edoardo Nesi edito da La Nave di Teseo. Il film, una produzione Fandango con Rai Cinema, è scritto da Eugenio Cappuccio, Edoardo Nesi e Laura Paolucci, prodotto da Domenico Procacci, uscirà nelle sale per 01 Distribution.

Nel cast Marco Giallini, Giuseppe Maggio, Sidy Diop, Anna Manuelli, Massimo Molea e la partecipazione di Isabella Ferrari. Le riprese hanno una durata di sette settimane e si svolgono tra Roma, Bologna, Milano e Cetona in Toscana. Si tratta di una storia d’amore, iniziata quarant’anni fa e mai finita, con un viaggio attraverso l’Italia intrapreso da una strana coppia a bordo di un vecchia jeep:

Emiliano, un venticinquenne appena laureato con il massimo dei voti in lettere antiche, e Vittorio Vezzosi, un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce una vita da eremita in seguito alla pubblicazione del suo unico libro, un successo planetario indelebile nella memoria di tutti…