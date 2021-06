I VELENI DI FERRONI - L’EX SOTTOSEGRETARIO FILOCINESE MICHELE GERACI, RIMASTO SENZA UN POSTO NEL GOVERNO, E DA TEMPO, HA SCELTO COMUNQUE DI RIMANERE IN CENTRO A ROMA - VOLETE SAPERE TUTTO SUL SESSO? DA OGGI PARTE IL “SEX TALK” CON CRUCIANI E PUPO, REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON “ESCORT ADVISOR”

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

Il filocinese Geraci sempre in centro a caccia di un posto

Senza un posto nel governo, e da tempo, il filocinese Michele Geraci ha scelto comunque di rimanere nel centro romano. Dove? Al bar Ciampini di piazza San Lorenzo in Lucina.

Centinaio in trasferta, tra aceto e tabacco

Un focus sulla tutela delle denominazioni Dop e Igp che tutelano i preziosi prodotti modenesi ed in particolare sui rischi e le criticità derivanti dall’iniziativa delle autorità slovene attualmente al vaglio della Commissione Europea.

Questi i principali temi su cui il Consorzio dell’Aceto Balsamico di Modena ed il Consorzio dell'Aceto Balsamico Tradizionale si sono confrontati con il sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gian Marco Centinaio e la parlamentare Benedetta Fiorini, segretario della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, eletta nel collegio uninominale di Sassuolo, definita “da sempre amica al mondo del balsamico”.

Ma Centinaio ha visitato anche a Crespellano lo stabilimento produttivo Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, centro di eccellenza di Philip Morris International a livello mondiale per la prototipazione e produzione su larga scala dei prodotti del tabacco senza combustione e per la formazione del personale sui nuovi processi produttivi. Il sottosegretario era accompagnato dal presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, e nella fabbrica ha potuto visionare le diverse fasi della lavorazione del prodotto.

Metti Sileri con Matilde Gioli

Il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri non smette di stupire: “Nel mio ruolo istituzionale mi sto impegnando per risolvere i problemi delle donne e più in generale dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali.

Ho istituito presso il ministero un tavolo tecnico, specifico per la programmazione, la ricerca, la formazione, la vicinanza per ascoltare anche il contributo delle associazioni, il coordinamento sarà affidato a Alessandro Armuzzi”. A Sileri è stato presentato il nuovo spot girato dal regista Paolo Genovese con protagonista l’attrice Matilde Gioli che sarà trasmesso in tv da Sky dall’11 al 25 luglio: pochi secondi per un messaggio incoraggiante, che permetta alle donne di non scoraggiarsi e di acquisire la consapevolezza che, nonostante queste patologie, è possibile avere figli, viaggiare, condurre vita normale, mangiare e soprattutto sognare.

Pupo, Cruciani e il sesso

Sapere tutto sul sesso: da oggi parte "Napoleone. Sex talk con Cruciani e Pupo", il nuovo format di MNcomm, realizzato in collaborazione con Escort Advisor, che propone sulle pagine Facebook e Instagram di Giuseppe Cruciani e Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, otto pillole video di 5 minuti, disponibili ogni venerdì, in cui si affrontano tematiche e pratiche legate al sesso.

Il titolo del format fa riferimento alla controversa figura di Napoleone Bonaparte: tutti ne conoscono le imprese militari sul campo di battaglia, ma sono in pochi a sapere delle sue vicende erotiche. È proprio il generale francese, protagonista della prima fase della storia contemporanea europea, a ispirare l’ammiccante sigla iniziale.

Ogni tematica è introdotta da citazioni più o memo auliche come quelle di Charles Bukowski, Arthur Schopenhauer, Gabriele D’Annunzio, Honoré de Balzac, Alda Merini, Vittorio Sgarbi e Rocco Siffredi.

C’è Samuel a Mediterraneo, e il Maxxi si riempie

Dal palco alla consolle: Samuel, cantautore e chitarrista italiano, è il frontman dei Subsonica di cui è anche compositore e co-autore dei testi delle canzoni. Ieri sera è stato l’ospite speciale di Mediterraneo al Maxxi per un dj set intimo ed eclettico tra le molteplici sfumature della musica elettronica, regalando numerose sorprese e piacevoli digressioni senza limiti di epoca o stile, tratte dalla sua ampia collezione musicale e miscelate con il suo inconfondibile gusto e talento. Tra i tanti attirati dalla presenza di Samuel, l’attrice Barbara Foria. Tutti rigorosamente seduti. Sold out.

