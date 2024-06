VENGHINO SIGNORI, VENGHINO, A MILANO È TUTTO IN VENDITA, BASTA PAGARE! - COME DAGO-DIXIT, IL NUOVO DIRETTORE DELLA PINACOTECA DI BRERA VOLA SUBITO ALTISSIMO: SI COMINCIA CON…LA BIGIOTTERIA! LA PRIMA MOSTRA PER L’APERTURA DEI NUOVI SPAZI DI PALAZZO CITTERIO È “SWAROVSKI - MASTERS OF LIGHT”: 50 PEZZI DI COUTURE CRISTALLIZZATI, UN PO’ DI COSTUMI DI SCENA E LA NUOVA COLLEZIONE DI ALTA GIOIELLERIA. E L’ARTE CON LA A MAIUSCOLA? PUÒ ASPETTARE? SWAROVSKI, HA MESSO UNA PACCATA DI SOLDI: I MUSEI STATALI E COMUNALI DI MILANO SONO A DISPOSIZIONE DEL MIGLOR OFFERENTE…

Come Dago anticipato il nuovo direttore della Pinacoteca di Brera, il bustocco (da Busto Arsizio) Angelo Crespi, by Larussa/Sangiuliano, mostra i suoi talenti e vola subito altissimo, si inizia con la bigiotteria!

Da anni e anni si aspetta l’inaugurazione di Palazzo Citterio, ala ulteriore della Pinacoteca, che ospiterà i capolavori moderni della collezione: Sironi, Carrà, Boccioni, Mafai con Pellizza, Picasso, Modigliani, De Chirico, Redon e Balla.

Quindi la prima mostra per l’apertura dei nuovi spazi espositivi sarà dedicata a Medardo Rosso o a Lucio Fontana? Manco per idea, si apre con Swarovski, direttamente dal negozio monomarca di qualche scalo o grande stazione. “Swarovski – Masters of Light” è il titolo della mostra che intercetta la settimana della moda a giugno. Il pubblico vedrà 50 pezzi di couture cristallizzati e un po’ di costumi di scena indossati in passato da grandi star.

E l’Arte con la A maiuscola? Quella può aspettare, come spiega Angelo Crespi e a chi storce il naso, sempre di meno peraltro in una Milano anestetizzata, Swarovski ha messo una paccata di soldi anche perché, il mercimonio deve essere completo, in mostra sarà presentata la nuova collezione di alta gioielleria Swarovski.

E allora dopo gli scarponi di Dolce & Gabbana a Palazzo Reale ecco la Cristalleria di Brera, prossima tappa il nuovo albero di Natale della piazza del Comune di Milano. I Musei statali e comunali, a Milano, sono a disposizione del miglior offerente, le Mostre e l’Arte possono aspettare.

E allora per chi voglia vedere quadri e sculture occorre aspettare il 7 dicembre e ‘Prima della Prima’, la solenne apertura delle collezioni che saranno ospitate a Palazzo Citterio con tanto di taglio di nastro della Ducetta e Quadrumviri, Meloni con Larussa, Sangiuliano, Santanchè e Crespi.

MORALE: Ven chì signur, ven chì, a Milan l’è tücc in venta, bast pagà! (Venghino signori, venghino, a Milano è tutto in vendita, basta pagare!)

SWAROVSKI PRESENTA LA MOSTRA “MASTERS OF LIGHT - FROM VIENNA TO MILAN” A PALAZZO CITTERIO

La prima grande mostra del marchio Swarovski aprirà le porte in giugno a Palazzo Citterio (Milano), celebrando così i quasi 130 anni di storia della Maison e l’indiscusso appellativo di “Masters of Light” che caratterizza il brand nel mondo della moda, della gioielleria e nella cultura POP in generale.

Intitolata “SWAROVSKI - MASTERS OF LIGHT”, la mostra, che ha debuttato a Shanghai lo scorso autunno, sarà esposta nelle sale di Palazzo Citterio, la magnifica estensione della Pinacoteca di Brera che riaprirà al pubblico a seguito delle attività di restauro e che, da dicembre 2024, ospiterà le prestigiose collezioni d'arte moderna donate dalle famiglie Jesi e Vitali.

I suggestivi spazi faranno da cornice ad un viaggio coinvolgente alla scoperta della storia di Swarovski, dalla nascita nella Vienna del XIX secolo – dove Daniel Swarovski trovò per la prima volta ispirazione per ridefinire il concetto di cristallo – alla Milano del XXI secolo e oltre; qui i visitatori potranno godere di una scenografia panoramica suddivisa in sette temi chiave.

La rassegna, re-immaginata per rendere omaggio all'industria della moda, cuore pulsante del Made in Italy, SWAROVSKI – MASTERS OF LIGHT riunirà un'eccezionale selezione di oltre 50 capolavori couture cristallizzati di maison moda italiane del calibro di Prada, Miu Miu, Fendi Couture, Gucci, Atelier Versace – realizzati dagli stilisti Gianni e Donatella Versace – e Armani Privè di Giorgio Armani.

La mostra rivelerà inoltre una selezione unica di scintillanti costumi di scena e look da red carpet indossati da star come Harry Styles, Katy Perry e Beyoncè, oltre a gioielli, figurines e cristalli sfaccettati, incluso il più grande chaton di cristallo mai creato.

Un altro fiore all’occhiello della mostra sarà “Galaxy”, la nuova radiosa collezione di alta gioielleria realizzata con Swarovski Created Diamonds.

A completamento del display, infine, un POP UP store dove i visitatori potranno scoprire un esclusivo assortimento di prodotti Swarovski e un Cafè ospitato nei magnifici giardini del palazzo, la cui offerta culinaria sarà firmata dal noto Chef pioniere della cucina italiana, Carlo Cracco.

Tracciando un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso la storia del marchio dal 1895, questa mostra storica è la prima esplorazione del patrimonio e dello spirito rivoluzionario di uno dei più antichi marchi di lusso europei.

SWAROVSKI – MASTERS OF LIGHT è una mostra itinerante frutto della visione della Direttrice Creativa Giovanna Engelbert e curata dal giornalista, autore, e critico di moda britannico Alexander Fury.

La mostra sarà aperta al pubblico gratuitamente dal 17 giugno al 14 luglio 2024.

