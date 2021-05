19 mag 2021 20:10

VENITE E INOCULATEVI TUTTI - A ROMA E NEL LAZIO CONTINUANO LE PRENOTAZIONI PER IL VACCINO APERTE AI GIOVANI (MA NON DITELO A FIGLIUOLO CHE INSISTE SUL DARE LA PRIORITÀ AGLI ANZIANI): DAL 24 MAGGIO NELLE FARMACIE, DOVE VERRÀ SOMMINISTRATO IL JOHNSON & JOHNSON, DAL 26 PER I NATI DAL 1978 AL 1981 - DA GIOVEDÌ 27 MAGGIO SI APRE AGLI STUDENTI MATURANDI CON INIEZIONI NEI PRIMI GIORNI DI GIUGNO...