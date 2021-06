GRILLO ALLA PECHINESE - MARIO DRAGHI AL G7 IN CORNOVAGLIA SUONA IL DE PROFUNDIS PER LA VIA DELLA SETA, E BEPPE-MAO CHE FA? "L'ELEVATO" INDISPETTITO RILANCIA SUL BLOG UN ARTICOLO FILO-PECHINO DEL DOCENTE ANDREA ZHOK - IL TWEET: “NEGLI ULTIMI DUE GIORNI ABBIAMO ASSISTITO AD UNA PARATA IDEOLOGICA COME NON SE NE VEDEVANO DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO. IL G7 PRIMA E LA RIUNIONE DELLA #NATO POI HANNO COLTO L'OCCASIONE PER SPARARE A PALLE INCATENATE CONTRO IL ‘NEMICO’”…