Estratto dell'articolo di Sergio Rizzo per “la Repubblica - Edizione Roma”

Il vento è cambiato, ripeteva Virginia Raggi all'indomani della strepitosa vittoria elettorale del 2016. E la sindaca di Roma, prima donna ad avere l'onore di ricoprire un incarico così importante, ne aveva tutte le ragioni. Mai un solo partito, il suo, aveva avuto tanti consensi, al punto da conquistare la maggioranza assoluta del consiglio comunale.

Ventinove posti su quarantotto, con l'opposizione ridotta a un ruolo di comprimaria, e più depressa che agguerrita. Ma accadeva cinque anni fa. In tutto questo tempo il vento non ha smesso di soffiare, purtroppo per lei in direzione contraria. Il gruppo del Movimento 5 stelle si è via via assottigliato fino a ridursi a 19 consiglieri. Con il risultato che la giunta ora in minoranza non riesce a far passare più niente.

L'ultimo fallimento, nell'ultima riunione ordinaria di questo consiglio, martedì scorso, è stato quello del riordino delle partecipate chiesto dalla Corte dei conti. Che pure presentava non pochi elementi di stravaganza, come la proposta di fondere le farmacie comunali (a proposito non dovevano essere vendute?) con la società Zetema che si occupa di mostre e iniziative culturali.

Oltre un terzo dei consiglieri grillini ha mollato, e chiunque abbia una minima conoscenza delle dinamiche politiche sa che una proporzione del genere, sia pure in un sistema nevrastenico come il nostro, non si può considerare fisiologica. Bensì patologica.

(...)

INTEGRALE:

