11 lug 2024 08:54

I VERDI VICINI ALL’INTESA CON URSULA PER L’OK ALLA SUA RIELEZIONE: “LA COSA IMPORTANTE È COSTITUIRE UNA MAGGIORANZA SENZA L’ECR, IN MODO CHE VON DER LEYEN NON ABBIA PRESSIONI PER CONCEDERE QUALCOSA AI CONSERVATORI” - I VERDI HANNO 53 VOTI CHE PERMETTEREBBERO A URSULA DI EVITARE IL TRAPPOLONE DEI FRANCHI TIRATORI, CHE POTREBBERO ESSERE 40-50 - IL COPRESIDENTE DEI VERDI, BAS EICKHOUT, SPINGE PER TENERE FUORI GIORGIA MELONI: “NON CI DEVE ESSERE COOPERAZIONE STRUTTURALE TRA LA PRESIDENTE E L’ECR” - MOLTO DIPENDERÀ DALLE LINEE PROGRAMMATICHE CHE VON DER LEYEN PRESENTERÀ LA PROSSIMA SETTIMANA E DAL DISCORSO CHE PRONUNCERÀ IN PLENARIA…