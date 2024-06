È VERO, COME DICE IL PREMIER POLACCO TUSK, CHE LA “MAGGIORANZA URSULA” NON HA BISOGNO DELLA MELONI? NÌ: PPE, SOCIALISTI E LIBERALI HANNO 406 SEGGI. IN TEORIA, SUFFICIENTI A SFANGARLA. MA ALMENO IL 10-15% E' PRONTO A UCCELLARE VON DER LEYEN (TRA GLI SCONTENTI CI SONO POPOLARI ANTI-URSULA, SOCIALISTI CONTRARIATI CON IL PPE E QUALCHE MACRONIANO IN LIBERA USCITA) - PER STARE TRANQUILLA, LA COFANA TEDESCA HA BISOGNO DI UN PARACADUTE: I VERDI O I CONSERVATORI DI GIORGIA - I MUGUGNI DEI SOCIALISTI DOPO IL TENTATO GOLPETTO DEL PPE SUL CONSIGLIO EUROPEO...

Estratto dell'articolo di Francesca Basso per il “Corriere della Sera”

tazze per ursula von der leyen al vertice ppe

Ursula von der Leyen, per essere confermata presidente della Commissione europea, oltre a essere designata dai leader Ue ha bisogno di venire eletta dalla maggioranza assoluta del Parlamento europeo: 361 voti su 720 eurodeputati.

[…] Basteranno per il bis i voti di Ppe, socialisti e liberali? Il premier polacco Donald Tusk, negoziatore per il Ppe, ha chiarito che non è suo «compito convincere Meloni. Abbiamo una maggioranza in Parlamento costituita dai partiti di centro, come i Socialdemocratici, il Ppe e i Liberali e alcuni gruppi più piccoli. La mia sensazione è che sia più che sufficiente a organizzare l’intero nuovo panorama, incluso il presidente della Commissione».

donald tusk ursula von der leyen

Il Ppe è il primo gruppo al Parlamento con 190 seggi, seguito da S&D con 136, da Renew Europe con 80, dai conservatori dell’Ecr con 76, Identità e democrazia 58, i Verdi 52, la Sinistra 39. I non iscritti sono 45 e i non affiliati 44. I tre maggiori gruppi contano insieme 406 eurodeputati, quindi 45 in più rispetto al quorum richiesto.

Il Ppe ha detto che il punto di partenza dei negoziati sarà la piattaforma formata da Popolari, Socialisti e Liberali come nella precedente legislatura. Ma poiché il voto è segreto, ci sono i franchi tiratori che possono mettere in pericolo il sostegno della «maggioranza Ursula».

Per questo von der Leyen è costretta a cercare altri voti. I Verdi, che valgono 52 seggi, hanno aperto a sostenerla […], dichiarandosi disponibili a fare «compromessi» sul Green Deal. Un’alleanza che fa però storcere il naso ad alcune delegazioni del Ppe. Con il sostegno dei Verdi von der Leyen avrebbe 458 voti. Il peso dei franchi tiratori si aggira intorno al 10-15 per cento.

[…] In casa socialista tutto dipenderà dall’intesa che sarà raggiunta dai leader Ue. Il Pse vuole oltre alla presidenza del Consiglio europeo anche la presidenza del Parlamento Ue per metà mandato. Le delegazioni che esprimono il premier voteranno in linea con i leader: l’Spd (14 eurodeputati) di Scholz e gli spagnoli (20) di Sanchez. Ma non ha ancora sciolto la riserva la delegazione del Pd (21). E resta l’incognita tra i francesi (13), gli svedesi (5), gli austriaci (5), i belgi (4), i finlandesi (2), i greci (3). Nel gruppo Renew, i 5 liberali tedeschi della Fdp hanno due condizioni: 1) no a nuovo debito comune e 2) cancellazione dello stop dei motori a diesel e benzina.

EMMANUEL MACRON - DONALD TUSK - OLAF SCHOLZ ursula von der leyen e patrizia scurti i g7 borgo egnazia CHARLES MICHEL - RISHI SUNAK - JUSTIN TRUDEAU - URSULA VON DER LEYEN - JOE BIDEN GIORGIA MELONI - G7 BORGO EGNAZIA scarpe e calza grigia di ursula von der leyen donald tusk ursula von der leyen antonio tajani ursula von der leyen manfred weber donald tusk