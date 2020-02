È VERO O NO CHE NEI GIORNI SCORSI RENATA POLVERINI HA INCONTRATO IL PREMIER CONTE? – UFFICIALMENTE TUTTI I “RESPONSABILI” SMENTISCONO MA SI STANNO MUOVENDO ECCOME. L’EX GOVERNATRICE DEL LAZIO AD ESEMPIO STAREBBE RADUNANDO UNA SQUADRA DI PARLAMENTARI E L’OPERAZIONE SAREBBE A BUON PUNTO - IN TRANSATLANTICO MOLTI CREDONO CHE RENZI NON VOGLIA LA CRISI, MA SOLTANTO TRATTARE DA UNA POSIZIONE DI FORZA. SOPRATTUTTO SULLE NOMINE

Marco Antonellis per Dagospia

RENATA POLVERINI

Ci mancava pure la bacchettata al cronista. Mai dire "questo Renzi" al premier Giuseppe Conte, chiedendogli se Matteuccio lo tenesse "sulle spine". "Giuseppi" ha subito ricordato che "non è questo Renzi, è il senatore Matteo Renzi, leader di un partito di maggioranza, Italia Viva". Come se non si sapesse già. Un po’ quello che sta accadendo con i "responsabili": "Ufficialmente tutti smentiscono ma in realtà si stanno muovendo eccome" spiega una gola profonda vicinissima al dossier. Tanto che a quanto si apprende ci sarebbero già stati degli incontri anche con ambienti di Palazzo Chigi e, si dice, persino con lo stesso Premier Conte.

matteo renzi assemblea nazionale di italia viva 11 nicola zingaretti giuseppe conte

In particolare, il "primo contatto", sarebbe stato con Renata Polverini. L'ex Governatrice del Lazio (predecessore di Nicola Zingaretti, attuale segretario PD) starebbe lavorando ad una squadra di parlamentari pronta ad allargare il perimetro della maggioranza e sottrarlo al condizionamento dei renziani. L'operazione sarebbe già a buon punto. Insomma, la situazione è in movimento e il Premier è pronto a raccogliere il guanto di sfida anche se in Transatlantico continuano a ritenere che "Italia Viva non vuole la crisi ma soltanto trattare da una posizione di forza". A cominciare dalle partecipate, Eni in testa: la madre di tutte le nomine.

matteo renzi 14 matteo renzi assemblea nazionale di italia viva 16 giuseppe conte ospite della gruber a otto e mezzo 6 RENATA POLVERINI MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME BUGO E MORGAN RENATA POLVERINI nunzia de girolamo renata polverini RENATA POLVERINI