1 – COVID, CNN: "DA CINA CATTIVA GESTIONE A INIZIO EMERGENZA"

Da www.adnkronos.com

La Cina non avrebbe diffuso, almeno nelle prime fasi dell'emergenza, i dati reali sull'epidemia di coronavirus, che si sarebbe inizialmente manifestato nella megalopoli di Wuhan, e avrebbe gestito male le prime fasi di quella che sarebbe poi diventata una pandemia.

Lo sostiene la Cnn specificando di basarsi su informazioni contenute in documenti interni di cui, afferma, è venuta in possesso grazie a un 'whistleblower' (una fonte interna al sistema sanitario cinese) e che precisa di aver verificato con sei esperti indipendenti, aggiungendo di non aver ricevuto risposte dal ministero degli Esteri di Pechino, dalla Commissione sanitaria nazionale e dalla Commissione sanitaria di Hubei, di cui Wuhan è capoluogo. La Cina ha più volte negato le accuse di poca trasparenza e difeso la sua risposta all'emergenza.

A un anno da quando il primo paziente noto mostrò i sintomi a Wuhan, secondo una ricostruzione delle prime fasi dell'epidemia pubblicata da Lancet, la Cnn cita un "rapporto contrassegnato come 'documento interno da mantenere riservato' in cui le autorità sanitarie della provincia di Hubei segnalano il 10 febbraio un totale di 5.918 nuovi contagi" (di cui 2.345 "casi confermati" e gli altri tra "diagnosticati clinicamente" e "sospetti"), più del doppio - sottolinea l'inchiesta 'The Wuhan files' - dei dati ufficiali sui casi confermati.

Era il giorno in cui da Pechino il presidente Xi Jinping parlava di situazione "molto grave" e il giorno in cui le autorità sanitarie del gigante asiatico riportavano di 2.478 nuovi casi confermati in tutto il gigante asiatico. I dati, sottolinea la Cnn, fanno parte di una serie di "rivelazioni" contenute nelle 117 pagine di documenti 'usciti' dal Centro provinciale di Hubei per il controllo e la prevenzione delle malattie che aprono una 'finestra' su quanto avvenuto tra ottobre 2019 e lo scorso aprile.

I documenti, puntualizza la Cnn, non sono prove di un "deliberato tentativo di offuscare quanto scoperto, ma rivelano varie incongruenze tra ciò che le autorità credevano stesse accadendo e ciò che è stato rivelato all'opinione pubblica". Le "discrepanze più nette" emergono secondo la Cnn dai bilanci delle vittime riportati nei documenti: il 7 marzo il bollettino da Hubei parlava di un totale di 2.986 decessi, mentre nel "rapporto interno" vengono "segnalati 3.456 morti, di cui 2.675 decessi confermati, 647 'diagnosticati clinicamente' e 126 'sospetti'". Stando alle rivelazioni, inoltre, un documento di inizio marzo indicherebbe che passavano in media 23,3 giorni da quando un paziente mostrava i primi sintomi alla conferma della diagnosi.

I documenti parlano anche di un'altra emergenza sanitaria esplosa lo scorso dicembre: la provincia di Hubei avrebbe fatto i conti con un'epidemia di influenza con un numero di casi 20 volte superiore rispetto all'anno precedente, un'epidemia diffusa non solo a Wuhan ma soprattutto nelle vicine città di Yichang e Xianning. Restano poco chiari, sottolinea la Cnn, l'impatto o le relazioni con l'epidemia di Covid-19.

Oggi, secondo l'agenzia ufficiale cinese Xinhua, la Commissione sanitaria nazionale ha confermato quattro casi di trasmissione locale del coronavirus nella Mongolia Interna (che portano il bollettino ufficiale a 86.542 contagi con 4.634 decessi) e otto casi "importati" (per un totale di 3.866). I dati della Johns Hopkins University parlano di un totale di oltre 63 milioni di contagi a livello globale con più di 1,4 milioni di decessi. Gli Stati Uniti sono il Paese con il maggior numero di casi e vittime.

2 – COME LA CINA INDIVIDUA E IMPRIGIONA I GIORNALISTI CHE HANNO RIFERITO SUL CONFINAMENTO DI WUHAN

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Almeno una mezza dozzina di persone sono state arrestate, scrive Le Monde. Questa ondata di repressione rivela la paranoia di Pechino nei confronti di qualsiasi versione non conforme alla verità ufficiale su Covid-19.

Ne avevano fatto la loro passione: l'archiviazione su un sistema ospitato all'estero, la piattaforma americana GitHub, i contenuti - articoli di stampa o di social network - che scomparivano dal web cinese ad ogni incursione censoria.

Le autorità non sembravano preoccuparsi delle loro attività fino a quando l'epidemia di Covid-19 a Wuhan non ha ampliato il loro sito con centinaia di pagine di documenti. In aprile, Chen Mei e Cai Wei, due ventisettenni cinesi, sono stati arrestati a Pechino e tenuti in isolamento per 55 giorni prima di essere formalmente accusati. Sono in attesa del processo, che è imminente, con l'accusa di "opposizione e disordini", un reato che vale fino a quattro anni di reclusione, che viene regolarmente utilizzato per punire gli attivisti.

Assieme a questi due storici in erba, sono stati arrestati almeno una mezza dozzina di cittadini giornalisti che si erano mobilitati per documentare il confinamento di Wuhan dal 23 gennaio. Come Chen Qiushi, che all'inizio dell'epidemia pubblicava i suoi rapporti negli ospedali di Wuhan su YouTube e che è stato tenuto in isolamento per quasi 300 giorni.

O Zhang Zhan, un avvocato di Shanghai, anch'egli andato a Wuhan per filmare i suoi abitanti, che è stato arrestato a maggio e che presto sarà processato per "opposizione e disordini". Ha respinto le accuse a suo carico e ha fatto più volte lo sciopero della fame.

Paranoia delle autorità

Questa ondata di repressione rivela la paranoia delle autorità cinesi e la loro accresciuta vigilanza contro qualsiasi versione non conforme alla verità ufficiale sul Covid-19 a Wuhan. Dimostra anche quanto si sia ridotto il margine di manovra in Cina per un'intera generazione di giovani idealisti che ancora credevano di potersi impegnare in missioni civili.

Chen Mei era uno di loro. Tecnico informatico in un'associazione per bambini ipoacusici e autistici di Pechino, aveva chiamato Terminus2049 il sito creato nel 2018 con il suo compagno Cai Wei, in omaggio al pianeta Terminus, sul quale, nei romanzi di fantascienza dello scrittore americano Isaac Asimov, uno scienziato conserva la conoscenza dell'umanità in via di estinzione.

Tra gli articoli di stampa, ma anche libri vietati in Cina, un documentario sul massacro di Tienanmen, il contenuto di un sito di notizie di Hong Kong e un forum dove gli abbonati potevano scambiarsi in forma anonima collegandosi a una VPN, lo strumento che permette l'accesso a siti stranieri.

Quando la trasmissione da uomo a uomo del virus è stata ufficialmente confermata a Wuhan il 20 gennaio, la rete cinese è esplosa con speculazioni, dubbi e rabbia. In un forum di discussione riservato agli intellettuali, è stato ampiamente diffuso un saggio che spiega che i cinesi stanno ora pagando il prezzo di non aver difeso la libertà di stampa per 50 anni.

Lo Youth Daily, un giornale ufficiale progressista, pubblica una delle prime interviste dell'informatore Li Wenliang, l'oculista che poi è morto a causa di Covid-19. Sul servizio di messaggistica WeChat ci sono tutti i tipi di forum aperti. I residenti di Wuhan stanno indagando: uno di loro invia a WeChat le immagini di otto morti in un ospedale che sostiene di non avere alcun caso. Tutti questi contenuti, anche quelli della stampa ufficiale, saranno completamente eliminati dal web dai censori, come a lavare via ogni traccia dell'effervescenza che sta poi agitando la società cinese.

Questi documenti sono archiviati su Terminus2049 e rimangono lì per la consultazione. Oggi, hanno fatto guadagnare a Chen Mei e alla sua compagna l'accusa di "diffondere informazioni false che hanno un effetto negativo sulla società", spiega il fratello maggiore del giovane archivista, Chen Kun, 33 anni.

Ex attivista della comunità, ha lasciato la Cina per l'Indonesia all'inizio dell'epidemia, alla fine di gennaio, e poi è venuto a studiare in Francia, dove Le Monde lo ha incontrato. Da allora, ha cercato di tracciare i fili dell'indagine che ha portato suo fratello in prigione.

In particolare, aveva aderito a un'iniziativa collettiva per cercare di determinare il numero reale dei morti di Covid-19. "Il governo cinese vuole che la gente ricordi solo una cosa, la sua vittoria sull'epidemia, dice Chen Kun. Se la gente lo mette in dubbio, può rivelare alcuni problemi della società, e loro non vogliono questo."

"Informazioni sensibili"

La sua stessa partenza dalla Cina, crede Chen Kun, ha alimentato i sospetti della polizia su suo fratello: un suo conoscente gli ha detto di essere stato interrogato, poche settimane prima del suo arresto, sul fatto che qualcuno vicino a Chen Mei all'estero potrebbe aver ricevuto "informazioni sensibili".

In realtà, Chen Kun non era a conoscenza della società di archiviazione del fratello minore. L'informazione in questione, ha sottolineato, non era un segreto di Stato. Ha lasciato la Cina con la moglie e la figlia come misura precauzionale: "Sapevamo che l'obiettivo di sradicare la pandemia a tutti i costi avrebbe portato a molte azioni che avrebbero ignorato i diritti umani. Che chiunque fosse contagiato si sarebbe trovato completamente alla mercé del governo locale", dice.

L'ex attivista e sua moglie erano già stati duramente colpiti dalla prima svolta autoritaria di Xi Jinping sei anni prima. Un'ondata di repressione contro gli ambienti associativi ha poi fatto guadagnare loro diversi mesi di "sorveglianza in un luogo designato", lo stesso prolungato regime di detenzione in isolamento, equivalente alla tortura, che Chen Mei ha subito. Per Chen Kun, arrestato il 6 ottobre 2014, la detenzione ha avuto luogo in una base militare vicino a Pechino.

È stato interrogato per tre mesi e due guardie lo hanno tenuto di guardia nella sua cella giorno e notte. "È cento volte peggio di una prigione. Immaginare un giorno di tornare a casa era diventato un sogno stravagante. Mi era rimasto solo un desiderio, quello di chiacchierare con un altro essere umano", dice. Sua moglie, che era stata arrestata qualche giorno prima, vi ha trascorso ottanta giorni.

La sequenza di circostanze che li ha portati a questa situazione è grottesca. Chen Kun era allora direttore del Liren College, laboratori educativi legati ad una ONG, Liren (in cinese, "in piedi"), che gestisce librerie per i bambini poveri delle zone rurali. La coppia fa parte di un'intera rete di attivisti, volontari e imprenditori che lavorano ai margini dell'impegno politico, impegnandosi nell'azione dei cittadini.

La moglie di Chen Kun, Ling Lisha, fotocopia un giorno di settembre documenti relativi al "movimento ombrello", l'occupazione dei quartieri di Hong Kong da parte dei manifestanti, in una farmacia vicino a un'università di Pechino. La fotocopiatrice è collegata alla polizia segreta e la ricevuta, rilasciata a nome di una delle associazioni, sarà usata come pretesto per l'arresto di un noto attivista per i diritti umani, Guo Yushan, il cui assistente è Chen Kun.

Il signor Guo sconterà un anno di carcere, mentre il suo stesso avvocato è condannato a dieci anni. La maggior parte delle associazioni saranno smantellate. Al suo rilascio, la coppia ha un figlio, si trasferisce al Sud e allestisce un asilo nido, rassegnandosi, dicono, a un lavoro "normale".

Diverse ondate successive di repressione hanno poi prosciugato il terreno fertile da cui, all'inizio del decennio 2010, erano emerse queste buone volontà, determinate a far avanzare la Cina verso lo stato di diritto. Nel 2015, 300 avvocati sono stati arrestati e circa dieci di loro hanno ricevuto pesanti condanne. Tanto che il periodo in cui tutti si mobilitavano su Internet quando un attivista era detenuto, coinvolgendo avvocati indipendenti, aiutando le famiglie, è in gran parte finito.

"Ho scelto un avvocato indipendente per mio fratello. Ma è stato costretto a ricorrere a difensori pubblici. Questi avvocati si rifiutano di parlare con me. La procedura è una scatola nera. Ripetono quello che la polizia dice - che mio fratello ha commesso un crimine - invece di difenderlo. L'obiettivo è quello di impedire ai veri avvocati di fare il loro lavoro", dice Chen Kun. Ma è riuscito a convincere i primi due avvocati ufficiali a ritirarsi, minacciando di informare i loro clienti internazionali, le grandi aziende, del loro inganno. Una prima vittoria simbolica, anche se altri due sono stati nominati per sostituirli.

