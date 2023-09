LA VERSIONE DI GIORGIA – NEL LIBRO-INTERVISTA CON SALLUSTI IL CONSIGLIO DI DRAGHI ALLA MELONI: “A PALAZZO CHIGI TIENI LE FINESTRE SEMPRE CHIUSE PERCHÉ CON LO SMOG CHE C’È, RISCHI UN ENFISEMA IN POCHI MESI” – E POI IL PESO DELLA SUA VITA BLINDATA, IL NERVOSISMO CHE L’HA PORTATA A RIPRENDERE A FUMARE E LA DIETA SBALLATA CON I CHILI IN ECCESSO…

Magari tante cose Giorgia Meloni non le ha raccontate nemmeno ad Alessandro Sallusti, a cui, nel libro-intervista uscito ieri per Rizzoli La versione di Giorgia , ha affidato ricordi ed emozioni del suo primo anno a Palazzo Chigi ma non solo.

(...) In attesa che la premier ci sveli il contenuto del taccuino segreto, ecco però un diario fittissimo di emozioni, col primo consiglio datole da Mario Draghi già dopo la cerimonia della campanella: «Tieni le finestre sempre chiuse su largo Chigi perché con lo smog che c’è, rischi un enfisema in pochi mesi».

In realtà, lo racconta, con il vizio del fumo Meloni combatte ogni giorno. Ha già avuto incontri con tutti i leader mondiali (a parte Putin) e fioccano gli aneddoti. Ma è la parte privata a colpire di più: con le soddisfazioni (la liberazione di Alessia Piperno) e i giorni tristi (la tragedia di Cutro, la morte di Berlusconi).

E ancora: il rapporto con la figlia Ginevra, il peso della sua vita blindata, la dieta sballata e il fatto che abbia ripreso a fumare. Meloni ricorda con orgoglio le origini umili, i mille lavori svolti da ragazza, ma anche la voglia tenace di fare politica. E giura che non le interessa tanto essere rieletta, ma come il sindaco giapponese Kotoko Wamura che salvò il suo paesino dallo tsunami «mi piacerebbe che quando morirò qualcuno venga a porre un fiore sulla mia tomba per ringraziarmi di ciò che sono riuscita a fare per l’Italia».

